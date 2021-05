Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 5 mai

Inde VIX se situe toujours à près de 23 niveaux. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les indices de référence et les marchés plus larges ont chuté mardi, effaçant tous les gains intrajournaliers. S&P BSE Sensex a clôturé à 48 253 tandis que l’indice Nifty 50 était juste en dessous de 14 500. Mercredi matin, SGX Nifty faisait allusion à un départ plat pour les actions nationales. Les signaux mondiaux ont été mitigés après que Wall Street ait été témoin d’une vente de technologie. Le NASDAQ a clôturé profondément dans le rouge, en baisse de 1,88%, accompagné d’une baisse de 0,67% du S&P 500. Dow Jones a terminé avec des gains. En Asie, Hang Seng a progressé, tandis que les marchés chinois et japonais sont restés fermés.

Le programme d’incitation liée à la production (PLI) pour le matériel informatique a attiré les principaux acteurs du monde entier. Les principaux fabricants d’ordinateurs Dell et les sous-traitants Foxconn, Wistron et Flextronics font partie de certaines des entreprises qui ont déposé leurs demandes dans le cadre du programme. Le programme PLI, avec une dépense de Rs 7350 crore sur quatre ans, fournira des incitations financières de l’ordre de 4% à 1% sur les ventes incrémentielles nettes au cours de l’année de base (2019-20) pour la fabrication d’ordinateurs portables, de tablettes, tout-en-un. -un PC et services. Il devrait conduire à une production totale d’environ Rs 1,60,000 crore.

Lire la suite