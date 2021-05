Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 6 mai

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé avec des gains jeudi matin, Nikkei 225 et TOPIX ayant fait un zoom de 2% chacun. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les marchés intérieurs ont bondi mercredi et clôturé avec des gains menés par les valeurs financières et pharmaceutiques. S&P BSE Sensex se situe maintenant à 48 677 tandis que le NSE Nifty 50 est à 14617. Jeudi matin, SGX Nifty était en hausse de 55 points, faisant allusion à un début positif pour Dalal Street avant l’expiration hebdomadaire. À Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé avec des gains tandis que le NASDAQ, très technologique, a glissé dans le rouge. Pendant ce temps, les marchés boursiers asiatiques ont progressé avec des gains, Nikkei 225 et TOPIX ayant augmenté de 2% chacun, suivis par Hang Seng, Shanghai Composite, KOSPI et KOSDAQ.

La Banque de réserve de l’Inde est venue soutenir les petits emprunteurs et le secteur de la santé au milieu de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Hier, le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a annoncé que les prêteurs seraient autorisés à restructurer les emprunts des petits emprunteurs, qui n’ont pas profité de la bouée de sauvetage de la restructuration l’année dernière. En outre, la RBI a déclaré qu’elle mettrait des liquidités de 50 000 crores Rs à la disposition des banques pour leur permettre d’accorder des prêts Covid aux entités de santé. Dans le cadre de ce programme, les banques peuvent fournir un nouveau soutien de prêt aux fabricants de vaccins, aux hôpitaux et également aux patients pour traitement, entre autres. Après les annonces du gouverneur de la RBI mercredi, les actions des secteurs financier et pharmaceutique figuraient parmi les meilleurs gagnants.

