Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 7 mai

Wall Street a poursuivi sa course haussière avec Dow Jones clôturant à nouveau à des niveaux records jeudi. (image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Dalal Street a légèrement augmenté à l’expiration hebdomadaire et a clôturé avec des gains pour la deuxième journée consécutive. Maintenant, S&P BSE Sensex se situe à 48 949 tandis que le NSE Nifty de 50 actions est au-dessus de 14 700. Les indices de référence pourraient poursuivre leur progression à la hausse avec SGX Nifty suggérant un début positif pour la séance de négociation d’aujourd’hui. Wall Street a poursuivi sa course haussière avec Dow Jones clôturant à nouveau à des niveaux records jeudi. Parmi les pairs asiatiques, tous les principaux marchés se négociaient dans le vert. Le KOSDAQ a augmenté de 1%, suivi de KOSPI, Topix, Nikkei 225, Hang Seng et Shanghai Composite.

La deuxième vague de coronavirus en Inde a contraint de nombreux États à revoir les verrouillages, retardant la reprise économique. Avec cela, les agences de notation et les économistes ont commencé à tailler leurs prévisions de croissance pour l’Inde. Le Credit Suisse estime désormais que le PIB de l’Inde augmentera de 8,5 à 9% au cours de cet exercice. Pendant ce temps, le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré que la hausse des cas posait un risque à la baisse pour leur prévision de croissance de 12,5%. Le FMI réexaminera cette prévision lorsqu’il publiera une nouvelle Perspectives de l’économie mondiale en juillet. Les prévisions consensuelles, pour la croissance économique de l’Inde au cours de cet exercice, se situent entre 10 et 11%.

