Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 9 avril

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les marchés boursiers nationaux ont terminé dans le vert pour la troisième journée consécutive jeudi. S&P BSE est descendu de sommets mais a réussi à terminer 84 points plus haut tandis que l’indice Nifty 50 a ajouté 56 points mais a clôturé juste en dessous de 14 900. Vendredi matin, SGX Nifty se négociait à plat, faisant allusion à une ouverture modérée des marchés boursiers. Les indices mondiaux ont été mitigés, le NASDAQ, le Dow Jones et le S&P 500 ayant progressé alors que les pairs asiatiques se négociaient de manière mitigée. Shanghai Composite, Hang Seng et KOSPI étaient dans le rouge, tandis que TOPIX, Nikkei 225 et KOSDAQ ont grimpé en flèche.

L’offre publique initiale de Macrotech Developers a mis fin à la deuxième journée de souscription, les investisseurs soumissionnant pour seulement 35% de l’émission. De ces acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) étaient les soumissionnaires les plus actifs, souscrivant 65% de leur part. Les investisseurs non institutionnels (NII) n’ont jusqu’à présent offert que 19% de leur quota, tandis que les offres des investisseurs particuliers sont de 25%. Les salariés de Macrotech Developers ont souscrit 10% de la part qui leur est réservée. La société, anciennement connue sous le nom de Lodha Developers, cherche à lever Rs 2 500 crore sur le marché. Les actions sont au prix de Rs 483-486 pièce. Aujourd’hui sera le dernier jour pour soumissionner pour l’introduction en bourse.

