Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 1er juin

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient un départ positif mardi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Lors de la session précédente, le Sensex à 30 actions a atteint un sommet de plus de 3 mois et a terminé à 51 937. Alors que Nifty a atteint un record de 15 582,80. Les marchés réagiront aux chiffres du PIB publiés lundi pour le trimestre janvier-mars de l’exercice 21. Les marchés boursiers asiatiques se sont négociés de manière mitigée mardi, le Nikkei 225 du Japon a gagné 0,11% tandis que l’indice Topix a augmenté de 0,17%. Le sud-coréen Kospi a bondi de plus d’un demi pour cent. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, les actions américaines ont légèrement augmenté. L’indice S&P500 a augmenté de 0,1%, le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,2% et le Nasdaq Composite a augmenté de 0,1%.

Le produit intérieur brut (PIB) de l’Inde a diminué de 7,3% en 2020-2021, la plus forte baisse de l’histoire enregistrée, selon les données publiées lundi par le National Statistical Office (NSO). Alors que le PIB du dernier trimestre de l’année (janvier-mars 2021) a augmenté de 1,6%. L’Inde a maintenant signalé deux trimestres consécutifs d’expansion du PIB, après avoir connu deux trimestres consécutifs de contraction plus tôt dans l’exercice, lorsque l’Inde est entrée dans une récession technique.

