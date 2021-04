Partager le marché pour une «forte correction» bientôt; Le Credit Suisse privilégie les valeurs cycliques aux actions défensives

On s’attend à ce que les marchés boursiers indiens connaissent bientôt une «forte correction», alors que les réservations de bénéfices se poursuivent dans les semaines à venir. (Image: REUTERS)

Les marchés boursiers indiens devraient connaître une «forte correction» prochainement, alors que les réservations de bénéfices se poursuivent dans les semaines à venir, a déclaré le Credit Suisse. «Nous pensons que le marché boursier pourrait voir de nouvelles réservations de bénéfices dans les semaines à venir, mais nous prévoyons que cette correction sera très forte et ne durera pas longtemps», Jitendra Gohil, responsable de la recherche sur les actions en Inde, et Premal Kamdar, analyste en recherche sur les actions, crédit Suisse, a déclaré dans une note. Sensex est devenu négatif depuis le début de l’année, chutant de 9% par rapport aux sommets de la mi-février.

Le gestionnaire de placements mondial ne conseille cependant pas aux investisseurs de se détourner des marchés nationaux. Au lieu de cela, le Credit Suisse a déclaré qu’il recommandait aux investisseurs d’utiliser cette correction comme une opportunité d’achat dans une perspective de 6 à 9 mois. «Bien que notre Comité d’investissement mondial (IC) reconnaisse les défis à court terme des actions, il maintient une perspective positive sur les actions dans une perspective à moyen terme, compte tenu des perspectives de croissance globalement favorables et des politiques monétaires ultra-souples», ont-ils ajouté.

Misant sur un rebond marqué de la croissance au second semestre de l’exercice, les analystes du Credit Suisse préfèrent les cycliques aux défensives et les mid-caps aux grandes capitalisations. «Nous continuons de privilégier les grandes banques, les industries et les secteurs sensibles aux exportations comme les métaux et les produits chimiques. Nous continuons également de privilégier les moyennes capitalisations compte tenu de nos attentes d’une reprise généralisée au second semestre de cet exercice », indique la note.

Sur le marché obligataire, le Credit Suisse a déclaré que l’assouplissement quantitatif de la Banque de réserve indienne devrait maintenir les rendements des emprunts publics dans une fourchette malgré une offre plus élevée que prévu et une inflation élevée. Cela les a conduits à préférer les obligations d’entreprises aux bons du Trésor, avec une préférence pour les obligations de duration de 1 à 3 ans.

L’Inde est aux prises avec la deuxième vague de la pandémie de coronavirus et la hausse continue du nombre quotidien de cas a conduit certains États à annoncer des restrictions à l’activité économique. Bien que les restrictions puissent avoir un impact sur la croissance, le Credit Suisse estime que India Inc est cette fois mieux positionnée pour relever les défis.

Actuellement, les projections de croissance consensuelles pour l’Inde prévues pour l’Inde se situent entre 10,5% et 12,5% pour l’année fiscale. Cependant, le pic des cas, passant de 10,00 en février à 3 lakh en avril, a conduit à des verrouillages qui peuvent avoir un impact sur les projections. Cependant, il y a encore de l’espoir pour l’Inde. «Même si nous supposons une réduction d’environ 100 à 150 pb du PIB de l’Inde, l’Inde peut encore enregistrer une faible croissance à deux chiffres du PIB réel au cours de l’exercice 2022, la croissance la plus rapide au monde», ajoute la note.

