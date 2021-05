Partager le marché vulnérable; voici les actions à acheter dans cette phase de Dalal Street

Les perspectives de bénéfices à moyen terme restent solides. (Image: REUTERS)

L’Inde a connu une deuxième vague grave de la pandémie de coronavirus, les cas ayant augmenté près de 4 fois par rapport au pic précédent. Cependant, les marchés boursiers restent résilients et, après une chute de 5% par rapport à leurs plus hauts historiques, les indices de référence sont à nouveau en hausse. Ceci, selon le gestionnaire d’investissement mondial HSBC, est dû au meilleur positionnement de India Inc cette fois-ci. «La liquidité mondiale reste favorable, et peut-être que toute baisse significative du marché peut être considérée comme une opportunité d’achat», a déclaré HSBC dans une note récente. Cependant, selon HSBC, la deuxième vague est plus précaire que la première et peut entraîner des risques à la baisse pour les anticipations de croissance au cours de cet exercice.

Nifty a corrigé 5% par rapport au sommet historique de février, mais a récupéré une partie des pertes et se rapproche maintenant des sommets. La phase actuelle des marchés a été qualifiée par HSBC de phase de vulnérabilité à court terme. «Nous pensons que le marché pourrait être très volatil en fonction de l’évolution de la situation du COVID-19, mais toute correction profonde est assez improbable, faisant de cette phase une« phase de vulnérabilité »au sein du marché haussier global», ont-ils déclaré. Bien que la croissance puisse être affectée en raison de la flambée des cas, la campagne de vaccination est susceptible de jouer le rôle de catalyseur clé du marché.

Actions à acheter

Alors que les valorisations restent tendues à ce stade, HSBC trouve des opportunités dans des secteurs qui ont connu une correction au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus. Celles-ci comprennent principalement des sociétés de récupération de covid telles que India Hotels et Prestige Estates. Alors que India Hotels est en baisse de 18% par rapport à ses récents sommets, Prestige est en baisse de 14% le mois dernier.

Prix ​​indicatif des hôtels en Inde – Rs 160Objectif de cours Prestige Estates – Rs 380

En outre, le rapport ajoute des paris défensifs et sous-performants comme paris possibles à ce stade. Ici, HSBC a choisi Hindustan Unilever, Bharti Airtel et Axis Bank.

Objectif de cours de l’Hindustan Unilever – Rs 3,000 Objectif de cours Axis Bank – Rs 800 Objectif de cours Bharti Airtel Rs 700

HSBC considère également les bénéficiaires de la nouvelle norme comme des choix possibles. Ceux-ci incluent des jeux de santé et de bien-être tels que CIPLA et IPCA Labs, ainsi que Marico.

Objectif de cours CIPLA – Rs 1,055 Objectif de cours des laboratoires IPCA – Rs 2,530 Objectif de cours Marico Industries – Rs 510

Enfin, le rapport conseille aux investisseurs de parier sur des gagnants structurels. Dans cette catégorie, HSBC a choisi Titan Company, Asian Paints, Bajaj Auto, ICICI Bank et Bajaj Finance.

Objectif de cours Titan – Rs 1,800 Objectif de cours pour Asian Paints – Rs 3,150 Objectif de cours de Bajaj Auto – Rs 4,300Objectif de cours ICICI Bank – Rs 670 Objectif de cours de Bajaj Finance – Rs 6,375

