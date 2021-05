Partager les couvertures: les couples doivent-ils dormir dans le même lit?

Il y a environ quatre ans, ma femme et moi avons emménagé dans une maison juste à l’extérieur de Washington. C’était notre première maison et il y avait une chambre supplémentaire, ce qui était un plus puisque nous pensions avoir un enfant.

Nous avions vécu ensemble pendant plusieurs années avant d’acheter la maison, et l’une des frustrations récurrentes était notre routine nocturne avant le sommeil. J’ai lutté contre une insomnie légère pendant la majeure partie de ma vie d’adulte, donc le sommeil a toujours été une lutte. Mais j’aime aussi un peu de télé stupide avant de me coucher. Elle préfère la musique. Nous n’avons jamais pu faire de compromis et cela a créé … des tensions.

Mais la maison avec la pièce supplémentaire signifiait que nous pouvions parfois dormir dans des lits séparés. Au début, nous le faisions quand quelqu’un était malade ou surtout fatigué. Au fil du temps, nous avons réalisé ce qui aurait dû être évident: nous dormions bien mieux séparés.

Nous avons donc commencé à dormir plus souvent dans des lits séparés et finalement c’est devenu normal. Je ne vais pas dire que c’était la meilleure chose que nous ayons jamais faite, mais c’est certainement l’une des meilleures choses que nous ayons faites. Tout le monde dort mieux maintenant, il n’y a plus de ressentiment à propos de qui a gagné la confrontation la nuit précédente, et nous nous battons probablement moins parce que plus de sommeil signifie moins de grincheux et, espérons-le, plus de patience.

Tout cela me fait me demander pourquoi nous ne l’avons pas fait plus tôt. Pourquoi supposons-nous que dormir dans des lits séparés signale des problèmes dans une relation?

Wendy Troxel est une scientifique comportementale senior à la Rand Corporation et l’auteure de Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep. Elle étudie la relation floue entre le sommeil et la santé relationnelle. Je lui ai demandé s’il était vrai que la plupart d’entre nous dormaient mieux seuls et, si oui, pourquoi y a-t-il encore un tabou étrange autour de dormir dans des lits séparés? Nous discutons également de la manière d’aborder le sujet avec votre partenaire si vous souhaitez essayer.

Une transcription légèrement modifiée de notre conversation suit.

Sean Illing

Les gens dorment-ils mieux lorsqu’ils dorment seuls?

Wendy Troxel

Nous avons peu de recherches sur ce sujet, mais cela montre assez clairement que les gens dorment moins bien en partageant un lit. par rapport à dormir seul. Mais si vous demandez à ces personnes: «Préférez-vous partager un lit avec votre partenaire ou dormir seul?» la plupart diront qu’ils préfèrent partager un lit. Il y a donc cet écart entre ce que nos mesures objectives montrent et l’expérience subjective de la qualité du sommeil.

Sean Illing

Même si la plupart des gens ne sont pas au courant de cette recherche, ils devraient savoir par expérience qu’ils dorment mieux seuls, alors pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi insistons-nous pour dormir ensemble?

Wendy Troxel

Cela témoigne de notre nature sociale. Le sommeil est un état très vulnérable et nous tirons un sentiment de sûreté et de sécurité lorsque quelqu’un est à côté de nous, et ce sentiment peut en fait faciliter un bon sommeil sain. Ainsi, dans certains cas, il peut y avoir de réels avantages psychologiques à dormir ensemble qui, pour beaucoup, dépassent les coûts objectifs du partage d’un lit.

Sean Illing

Nous ne nous trompons donc pas complètement sur la valeur de dormir dans le même lit? Y a-t-il de réels avantages?

Wendy Troxel

Eh bien, c’est un spectre. Si vous partagez un lit avec quelqu’un qui tourne et tourne ou qui ronfle comme un train de marchandises et que vous ne pouvez tout simplement pas dormir, cela atteint probablement un seuil où les avantages psychologiques ne l’emportent plus sur les coûts objectifs mineurs. Mais pour beaucoup de gens, les coûts objectifs du partage d’un lit – plus de bruit, plus de mouvement, peut-être se réveiller plusieurs fois – sont suffisamment minimes pour que cela en vaille la peine.

Je dis toujours que cela dépend du couple. Si vous êtes à un moment où aucun des deux partenaires ne dort bien, alors cela vaut peut-être la peine de prendre du recul et de repenser les choses. Si vous n’obtenez pas le sommeil dont vous avez besoin, vous payez probablement un prix trop élevé pour les avantages psychologiques du partage d’un lit.

Mais c’est compliqué, non? L’expérience des câlins et de la proximité est un gros problème pour beaucoup de gens, cette sensation de chaleur et de protection est réelle, et pour certains, cela peut vraiment les aider à dormir. Il n’y a donc pas de solution universelle.

Sean Illing

Permettez-moi d’être clair: je suis pro-câlins. Je fais des câlins tout le temps. J’encourage tout le monde à faire des câlins autant que possible. Mais vous pouvez toujours faire des câlins et retomber dans des lits séparés.

Wendy Troxel

Absolument! Je dis tout le temps aux couples que vous pouvez démêler l’expérience des câlins, de la proximité et de l’activité sexuelle de l’expérience réelle de dormir ensemble. Vous pouvez conserver toutes ces choses même si votre choix en tant que couple est de vous séparer quand il est temps de dormir.

Mais voici l’autre chose: mieux dormir est probablement un bon moyen d’obtenir de meilleures relations sexuelles, car lorsque nous sommes bien reposés, nous apprécions davantage le sexe, notre fréquence sexuelle augmente, la libido augmente. Il y a donc de nombreux avantages relationnels à tirer de la priorisation du sommeil.

Sean Illing

D’où vient le tabou de dormir dans des lits séparés?

Wendy Troxel

Le tabou change beaucoup selon les périodes. À l’époque médiévale, la norme était un lit commun, non seulement partagé avec des partenaires, mais avec des membres de la famille, peut-être même d’autres personnes dans la maison. Ce n’est qu’à l’époque victorienne que dormir séparément est devenu une chose de statut car cela signifiait que vous pouviez vous permettre des chambres séparées, et dormir séparément était une sorte de luxe. Et il y avait aussi des idées à moitié cuites sur les maladies transmises par les odeurs nauséabondes des autres. Les gens pensaient que la respiration matinale de votre partenaire pouvait transmettre des maladies.

Mais ensuite, si vous avancez rapidement vers la révolution sexuelle des années 1960, il y a eu cette réaction au stéréotype I Love Lucy d’un couple marié qui dormait séparément à la télévision. C’était vu comme un signe de pudibonderie. Alors nous avons vu un autre changement vers cette stigmatisation attachée au sommeil séparé, qui est toujours avec nous aujourd’hui. Et cela laisse de nombreux couples honteux de remettre en question leur décision de dormir dans le même lit.

Sean Illing

Est-ce en partie la raison pour laquelle vous voulez que nous considérions le sommeil moins comme un acte individuel que comme un comportement social?

Wendy Troxel

Oui, il est important de considérer le sommeil comme un comportement social car le sommeil affecte nos relations et nos relations affectent notre sommeil. Il y a maintenant pas mal de recherches montrant une influence bidirectionnelle: lorsque nous dormons mal, nous ne sommes pas de bons partenaires et nous avons plus de conflits, et lorsque nous nous battons plus, cela a un impact négatif sur la qualité de notre sommeil. Donc, ces choses sont très liées.

Sean Illing

Quels autres effets un mauvais sommeil a-t-il sur les relations?

Wendy Troxel

Lorsque vous êtes privé de sommeil, votre tolérance à la frustration est plus faible. Et sur qui sommes-nous le plus susceptibles de projeter nos frustrations? Pas nos patrons ou nos collègues mais nos partenaires les plus proches. C’est pourquoi nous pouvons voir des liens entre les troubles du sommeil et une mauvaise satisfaction relationnelle.

Nous avons également vu qu’un sommeil insuffisant nous rend moins empathiques, moins capables de lire les émotions de notre partenaire. C’est une chose extrêmement importante dans une relation. Vous devez être capable de remarquer quand vous dépassez, ou lorsque votre partenaire se sent brut ou vulnérable et que le fait de ne pas dormir suffisamment rend cela très difficile.

Sean Illing

Parce qu’il y a une stigmatisation associée à des lits séparés, avez-vous des conseils sur la façon d’aborder le sujet avec un partenaire sans le rendre … bizarre?

Wendy Troxel

Commencez simplement une conversation sur la façon dont chacun de vous dort. Quelles sont vos attentes en matière de sommeil? Ce n’est pas parce que vous êtes marié à quelqu’un ou que vous êtes en couple avec quelqu’un que vos habitudes de sommeil doivent être parfaitement alignées. L’un de vous pourrait être un oiseau de nuit; l’autre peut être une personne du matin. Tout va bien. Mais ayez une conversation à ce sujet et explorez les options.

Ce qui arrive trop souvent, c’est que les couples finissent par dormir séparés sans jamais prendre la décision consciente de le faire – c’est plus un acte de désespoir. J’encourage les couples à commencer à parler de tout cela avant que cela n’arrive. Nous passons un tiers de notre vie à dormir, c’est donc important non seulement pour notre santé individuelle mais aussi pour nos relations. Cela mérite une conversation.