“ Partager les dollars et les doses ”: le monde riche tente de lutter contre les inégalités en matière de vaccins

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre italien Mario Draghi arrivent pour le sommet virtuel du G20 sur la crise sanitaire mondiale, à la Villa Pamphilj à Rome, Italie

Les dirigeants des pays riches et les grands fabricants de médicaments ont promis vendredi de faire plus pour combler le fossé surprenant dans la lutte contre le COVID-19, avec un flux accru de vaccins indispensables vers les régions les plus pauvres.

Des campagnes de vaccination massives financées abondamment aident de nombreux pays riches à réduire les infections, mais peu de vaccins ont atteint des pays moins développés où le virus sévit encore parfois de manière incontrôlable, suscitant des accusations d ‘«apartheid vaccinal».

À ce jour, quelque 1,53 milliard de doses ont été administrées dans le monde, mais seulement environ 1% d’entre elles en Afrique, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Nous devons nous baisser la tête de honte», a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa, l’un des nombreux dirigeants mondiaux à prendre la parole lors d’un sommet spécial du Groupe des 20 sur la pandémie, organisé par l’Italie et la Commission exécutive de l’Union européenne.

«Nous sommes dans une guerre mondiale contre une pandémie. Lorsque vous êtes en guerre et que vous êtes tous alliés, vous devez utiliser toutes vos armes sans vous cacher derrière le profit au détriment des vies », a-t-il ajouté.

Dans leur déclaration finale de Rome, les dirigeants ont appelé à l’octroi de licences volontaires et aux transferts de technologie pour stimuler la production de vaccins. Mais il n’y avait pas de consensus sur une poussée contestée des États-Unis et d’autres pays pour que les sociétés pharmaceutiques renoncent à des brevets de valeur.

Cependant, Pfizer (PFE.N) et BioNTech se sont engagés à mettre à la disposition des pays les plus pauvres 1 milliard de doses à prix réduit cette année. Un milliard de vaccins supplémentaires seront fournis l’année prochaine, a déclaré le patron de Pfizer, Albert Bourla.

Johnson & Johnson (JNJ.N) a promis 200 millions de doses de son vaccin à COVAX, un programme de partage de vaccins codirigé par l’OMS.

En outre, l’UE a promis 1 milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) pour construire des centres de fabrication de vaccins en Afrique.

«Alors que nous nous préparons à la prochaine pandémie, notre priorité doit être de veiller à ce que nous surmontions tous ensemble la pandémie actuelle. Nous devons vacciner le monde et le faire rapidement », a déclaré le Premier ministre italien Mario Draghi.

Le président chinois Xi Jinping a promis une aide de 3 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour aider les pays en développement à se redresser et a proposé de créer un forum international pour promouvoir une distribution équitable des vaccins.

Le président américain Joe Biden a laissé son vice-président, Kamala Harris, parler en son nom. Son administration a soutenu les appels de nombreux pays en développement en faveur de la dispense de brevet, dans l’espoir que cela stimulerait la production et permettrait une distribution plus équitable.

Cette suggestion a été rejetée par certains pays européens, qui ont plutôt appelé à la suppression des barrières commerciales américaines qu’ils considèrent comme le principal goulot d’étranglement.

‘PARTAGER LES DOLLARS ET LES DOSES’

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les accords mondiaux existants permettaient déjà aux pays de forcer les entreprises à partager leurs licences en cas d’urgence.

Elle a ajouté que l’UE ferait une proposition pour faciliter l’utilisation de ces clauses et a ajouté que l’Europe ferait don d’au moins 100 millions de doses aux pays les plus pauvres d’ici la fin de l’année, dont 30 millions chacun de la France et de l’Allemagne.

Parmi une multitude de propositions, le Fonds monétaire international a suggéré un plan de 50 milliards de dollars pour mettre fin à la pandémie en vaccinant au moins 40% de toutes les personnes d’ici la fin de 2021 et au moins 60% d’ici la première moitié de 2022.

Le philanthrope américain Bill Gates a déclaré que plus de 80% des premiers milliards de tirs étaient allés aux pays riches, contre 0,2% pour les pays à faible revenu. «Si nous ne comblons pas cet immense fossé, davantage de personnes mourront inutilement. Les pays peuvent prendre deux mesures immédiates: partager les dollars et les doses », a-t-il déclaré.

Dans leur déclaration, les dirigeants mondiaux ont souligné l’importance du soi-disant ACT-Accelerator, un outil de l’OMS pour distribuer les vaccins, médicaments et tests COVID-19.

Cependant, décevant les attentes initiales, la déclaration n’incluait pas un engagement clair de financer entièrement le programme, qui manque encore de 19 milliards de dollars.

Le programme COVAX, qui se consacre à une distribution mondiale équitable des vaccins, a également été mentionné comme moyen de fournir des doses données aux pays.

«Le développement rapide des vaccins COVID-19 est un triomphe de la science, mais leur distribution inéquitable est un échec pour l’humanité», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreysus, lors de la réunion virtuelle.