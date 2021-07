in

Partagez Kimberly Loaiza sa chirurgie esthétique en vidéo ! | Instagram

Pendant quelques semaines le artiste musical Kimberly Loaiza a fait découvrir à ses fans les raisons de sa récente opération de chirurgie esthétique, à travers une vidéo a partagé son expérience, certains de ses fans ont été choqués par cette vidéo et ont comme toujours soutenu sa plus grande gentillesse.

Toutes les expériences partagées par la femme de Juan de Dios Pantoja, C’est toujours un motif d’émotion pour sa gentillesse car il semble qu’ils le vivent avec elle et bien sûr cette expérience ne pouvait pas être laissée de côté.

La maire de La Lindura et également une célébrité reconnue des réseaux sociaux a partagé cette vidéo il y a une heure sur sa chaîne YouTube, elle a pour titre “J’ai opéré, Kimberly Loaïza | Julilop”, nous vous la partageons tout de suite.

A lire aussi : In body !, Livia Brito porte son attrait le plus en vue

En fait, la raison pour laquelle elle a décidé de subir cette chirurgie esthétique était par simple vanité, car une femme n’aimerait pas être encore plus belle et dans son cas, ayant les moyens, elle ne raterait pas l’occasion de le faire.

Kim Loaiza a mentionné qu’elle souhaitait depuis longtemps une augmentation du haut de son corps, mais qu’elle n’en avait pas eu l’occasion. Plus tard, après avoir donné naissance à ses deux enfants et les avoir allaités, cette partie de sa silhouette a perdu de sa fermeté, c’est donc qu’il a été incité à subir cette opération.

C’est pour cette raison qu’il a pris la décision d’oser parfaire sa silhouette, cependant, non seulement cette partie a été augmentée, il a également subi une liposculpture et un transfert de graisse, en quelques mots, il a enlevé la graisse et l’a mise à un autre endroit.

Cela peut vous intéresser : Youtuber tombe d’une montagne et perd la vie en enregistrant une vidéo

Kimberly et Juan de Dios ont commencé à enregistrer la vidéo la veille de l’opération, soit quelques jours avant l’anniversaire de Kima, leur beau premier-né, le couple a décidé de rester dans un appartement proche de l’hôpital en raison de l’inconfort qu’ils voulaient éviter le mieux possible, tout comme lorsque Juanito est né leur deuxième enfant.

De toute évidence, la personne chargée de s’occuper de Loaiza était son propre mari, qui était tout le temps à l’hôpital pour s’occuper de l’amour de sa vie, malgré le fait qu’il ne s’agissait pas d’une opération aussi ostentatoire ou spectaculaire, il semble que son la récupération est rapide.

Quelques jours après son retour à la maison, le couple a assisté aux Premios Juventud, à cette époque l’interprète de “Ne sois pas jaloux“Malgré qu’elle soit encore un peu enflée, comme c’est sûrement le cas avec ce type de chirurgie, elle avait déjà une silhouette la plus parfaite possible, une taille micro et des hanches larges mais sans exagération.

Lire aussi : La copine de Sammy Pérez le quitte, les rumeurs seraient vraies

Kim Loaiza portait une combinaison noire avec quelques paillettes, appréciée à la taille et un peu ample sur les jambes, mettant parfaitement en valeur sa taille et ses hanches, ce look a provoqué plusieurs réactions chez ses fans qui étaient pour la plupart ravis de la voir.

De toute évidence, ses fans lui ont dit qu’elle n’avait pas besoin d’ajustements cosmétiques car elle était déjà belle, mais quand ils l’ont vue avec ce grand changement, ils n’ont pu s’empêcher d’être sans voix.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Les 18:21 minutes que la vidéo de La plus grande gentillesse Ils sont assez excitants, surtout sachant à tout moment qu’elle va bien, sûrement celle qui était très surprise et triste était sa propre fille, la voyant avec cette ceinture sur tout le corps, et sa mère ne pouvait pas la porter, cela sans aucun doute car Kim Loaiza a dû être la plus douloureuse.

Sûrement dans quelques jours sur ses réseaux sociaux, il partagera la photo de l’avant et de l’après de son opération, bien qu’il nous ait déjà donné un aperçu aux Premios Juventud, la revoir déjà dégonflée sera bien mieux.