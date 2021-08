Partagez les données Apple Health avec des médecins sur BlueJeans de Verizon

Le service BlueJeans Telehealth de Verizon permet aux patients de partager en toute sécurité les données Apple Health avec les médecins lors de consultations vidéo.

Le type de données stockées dans l’application Apple Health peut s’avérer extrêmement utile aux médecins pour obtenir une image complète de votre santé. Les lectures ECG et la fréquence cardiaque peuvent être particulièrement précieuses, et ce sont parmi les enregistrements que la plateforme vous permet de partager…

La société a déclaré que les patients avaient un contrôle total sur les données qu’ils partagent et qu’un cryptage de bout en bout est utilisé.

À l’aide de l’application BlueJeans iOS, les utilisateurs pourront sélectionner les données de l’application Apple Health à partir de l’expérience d’atterrissage du patient avant la visite ou via la vignette de télévision pendant la visite. Une fois synchronisé, le fournisseur de soins de santé pourra voir et interagir avec les données de l’application Apple Health. Le fournisseur de soins de santé peut étendre les données pour mieux observer les lignes de tendance ainsi que partager l’écran des données à utiliser pendant la télévisite.

Les utilisateurs de l’application Santé restent maîtres des catégories de données de l’application Santé qu’ils choisissent de partager avec leur fournisseur lors de chaque rendez-vous de télésanté, et les données partagées sont cryptées en transit et au repos.

Pour ceux qui se joignent à partir d’un iPhone, l’intégration avec l’application Apple Health permet aux patients de partager certaines catégories de leurs données de santé personnelles – y compris la fréquence cardiaque, l’ECG, le sommeil, le nombre de pas, les chutes et les données de mobilité – directement dans l’application BlueJeans Telehealth. Cela donne aux patients et aux prestataires de soins de santé des conversations plus significatives sur la santé qui peuvent améliorer le résultat global de la visite.

Cette décision est particulièrement utile lorsque plus de personnes que jamais ont des rendez-vous chez le médecin à distance plutôt qu’en personne. Un récent rapport McKinsey a déclaré que la pandémie a entraîné une augmentation de 3 800 % de l’utilisation de la télésanté.

L’utilisation de la télésanté s’est stabilisée à des niveaux 38 fois plus élevés qu’avant la pandémie. Après un pic initial à plus de 32% des consultations en cabinet et en ambulatoire via la télésanté en avril 2020, les niveaux d’utilisation se sont largement stabilisés, allant de 13 à 17% dans toutes les spécialités. Cette utilisation reflète plus des deux tiers de ce que nous anticipions comme visites pouvant être virtualisées.