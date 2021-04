Partenaire commercial d’Elon Musk sur l’idée d’un véritable Jurassic Park: «Super nouvelles espèces exotiques» | Bizarre | Nouvelles

Max Hodak a cofondé Neuralink avec M. Musk, une société développant une interface cerveau-machine sans fil. Les scientifiques espèrent que leurs progrès aideront les personnes atteintes de troubles neurologiques en leur permettant de contrôler des téléphones ou des ordinateurs à distance – avec leur esprit.

M. Hodak a attiré l’attention sur l’idée du premier parc de dinosaures de la Terre sur Twitter, bien que l’on ne sache pas qui est appelé “ nous ”.

Neuralink a implanté une puce dans le cerveau d’un porc et d’un singe – mais n’a fait aucune annonce sur le concept de clonage d’animaux, ce qui signifie qu’il fait plus probablement référence à la race humaine en général.

L’ingénieur biomédical a écrit: «Nous pourrions probablement construire Jurassic Park si nous le voulions.

«Ne seraient pas des dinosaures génétiquement authentiques.

“Peut-être 15 ans de sélection et d’ingénierie pour obtenir de nouvelles espèces super exotiques.”

Un utilisateur, qui prétend avoir un doctorat en biochimie et génétique moléculaire, a écrit en réponse à M. Hodak: «ADN ancien, épissage des gènes en espèces éteintes et d’aujourd’hui. Tout à fait possible, mais il existe des barrières éthiques majeures. »

Un autre a écrit: «Nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale à cause d’un nouveau coronavirus.

«Je ne pense pas que quiconque veuille penser à l’ingénierie de nouvelles espèces entières.

Le rédacteur scientifique de CNet, Jackson Ryan, suggère que ressusciter les dinosaures est «pratiquement impossible».

Il a déclaré: «La science de ramener des dinosaures d’entre les morts n’est pas vraiment aussi solide que Hodak le laisse croire.

«Même l’humanité aurait du mal à construire un Jurassic Park au cours des 15 prochaines années.

«Premièrement, nous aurions besoin de l’ADN des tyrans préhistoriques.

«Contrairement au film Jurassic Park, où l’ADN est extrait de moustiques dans l’ambre et fusionné avec l’ADN de grenouille, cette information s’est complètement dégradée au cours des millions d’années qu’elle a passées dans le sol.»

La semaine dernière, Neuralink a publié une vidéo montrant un singe jouant au jeu vidéo Pong des années 1970 – en utilisant des signaux cérébraux envoyés via un dispositif implanté.

Pager, un macaque mâle a des puces intégrées de chaque côté de son cerveau pour jouer à «Mind Pong», a déclaré la startup.

Il contrôlait la pagaie simplement en pensant à déplacer sa main vers le haut ou vers le bas.