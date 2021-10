Partenaires BitPay Wix pour que les commerçants acceptent les paiements cryptographiques | Invezz

BitPay, un fournisseur de services de paiement crypté, a signé un accord de cryptage avec Wix, un fournisseur de logiciel en tant que service (SaaS) populaire qui permet aux utilisateurs de créer, gérer et développer une présence en ligne. Un communiqué de presse a révélé cette nouvelle le 12 octobre, notant que l’accord verra Wix intégrer la solution de traitement des paiements crypto et Bitcoin (BTC / USD) de BitPay dans sa plate-forme de commerce électronique.

Selon le communiqué de presse, cette intégration permettra aux commerçants Wix d’offrir à leurs clients la possibilité de payer en BTC et 11 autres crypto-monnaies. Il s’agit de Bitcoin Cash (BCH / USD), Dogecoin (DOGE / USD), Ethereum (ETH / USD), Litecoin (LTC / USD), Wrapped Bitcoin (WBTC / USD), XRP (non pris en charge dans tous les pays) et cinq des pièces stables indexées sur le dollar américain ; BUSD, DAI, GUSD, USDP et USDC.

Le message a en outre révélé que le service serait initialement déployé aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, en Australie, au Canada et en Allemagne. Pour accéder à cette fonctionnalité, il suffit aux utilisateurs de cliquer sur BitPay dans les paramètres de leur panneau de configuration, puis de créer un compte auprès du processeur de paiement. Cependant, il convient de noter que BitPay facturera des frais de 1% pour traiter chaque transaction.

Exposer plus de 210 millions de personnes aux crypto-monnaies

Commentant ce partenariat haussier, le PDG de BitPay, Stephen Pair, a déclaré que Wix est l’une des plateformes de développement Web les plus populaires, avec plus de 210 millions d’utilisateurs. En tant que tel, ce partenariat contribue à exposer cette vaste base d’utilisateurs au secteur de la crypto-monnaie, propulsant davantage l’industrie vers l’intégration.

Pair a ajouté que cette collaboration permettrait aux entreprises d’étendre rapidement leur marché et de capturer des ventes supplémentaires en exploitant l’énorme marché de la crypto-monnaie de mille milliards de dollars.

Selon une étude de 2020 commandée par BitPay, les entreprises proposant une option de paiement cryptographique ont dans la plupart des cas vu leur valeur moyenne de commande doubler, car les adoptants crypto ont tendance à dépenser plus que les autres clients.

Grâce à BitPay, les commerçants Wix pourront profiter d’avantages tels que des frais de transaction réduits, aucune rétrofacturation et une fraude limitée. En tant que tels, ils seront en mesure d’économiser beaucoup d’argent.

Omer Shatzky, responsable de la facturation et des paiements chez Wix, a conclu en déclarant :

Nous continuons à nous intégrer à des partenaires de paiement innovants pour offrir aux commerçants Wix encore plus d’options de paiement à offrir à leurs clients. Avec BitPay, les commerçants Wix ont accès à un tout nouveau marché de clients qui préfèrent payer avec Bitcoin et d’autres crypto-monnaies et un moyen pour leur entreprise de profiter du marché croissant des crypto-monnaies.

