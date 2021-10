Partenaires injectifs avec Commonwealth pour une gouvernance unifiée

Commonwealth et Injective Labs se sont réunis pour un projet commun qui établira une interface administrative omnipotente et globale pour les membres d’Injective. Il s’agira d’une mise à niveau par rapport au centre de gouvernance existant. L’objectif est de regrouper toutes les activités majeures telles que la présentation de propositions, les élections et les discours importants sous un même toit.

Le récent portail d’administration permettra aux utilisateurs d’accéder à des forums de discussion communautaires comme ceux que l’on trouve sur Discourse ou Reddit. Ils peuvent simultanément donner leur avis sur les changements de niveaux du protocole blockchain. Si les clients ont un compte sur l’une des plates-formes telles que MetaMask, Github ou même un simple identifiant de messagerie, ils pourront accéder à l’interface de gouvernance. L’implication est que les utilisateurs ont désormais le choix de créer un profil personnel pour eux-mêmes en tant que participants aux discussions ou de continuer dans leur anonymat.

Injective avait initialement construit son hub sur Commonwealth, spécifiquement pour son propre protocole Injective, et était associé à la Blockchain Injective. , Commonwealth, une communauté et plate-forme d’administration réputée, est la crypto-monnaie inhérente qui a gagné en popularité parmi de nombreux projets de finance décentralisée, notamment Near Protocol. Il fusionne les fonctionnalités d’objet d’accès aux données de Telegram, Snapshot et Discourse. De plus, il comprend des fonctionnalités spécialisées natives uniquement pour Injective-

Importation des dernières informations de discussion de Discourse sur Commonwealth sur Injective pour que les utilisateurs s’habituent à la nouvelle plate-forme de manière transparente. Discussions : Les membres de la communauté Injective pourront désormais démarrer ou continuer des fils de discussion comme ceux de Reddit. Administration en direct sur la chaîne : Toutes les actions de gouvernance se dérouleront sur la chaîne, via des propositions et des votes.

Une fois le hub d’administration Injective lancé, il ouvrira de nouveaux horizons dans la finance décentralisée. Il est complètement décentralisé et ne participe pas aux sondages de gouvernance pour garder les opinions neutres.