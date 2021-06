Partenariat public-privé dans les chemins de fer indiens : clé du développement des infrastructures

Néanmoins, le modèle PPP se heurte à plusieurs obstacles qui doivent être surmontés pour garantir son efficacité.

Par Ved Prakash Dudeja

Le développement des infrastructures constitue le fondement de la croissance économique d’une nation. L’augmentation exponentielle de la population exerce une pression sur l’offre existante d’équipements civiques, ce qui nécessite une augmentation des investissements dans les infrastructures à hauteur de 50 000 milliards d’INR pour parvenir à un développement durable d’ici 2022, selon un rapport récent. Naturellement, les infrastructures sont un domaine prioritaire pour le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, car il s’efforce d’accélérer la croissance économique dans le scénario post-COVID-19. Le gouvernement s’est fixé un objectif ambitieux d’allouer 1 400 milliards de dollars US entre 2019 et 2023, y compris des investissements à hauteur de 750 milliards de dollars US dans l’infrastructure ferroviaire d’ici 2030. NIP) englobant des secteurs tels que les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, l’urbain, l’électricité, les télécommunications, etc.

Il est à noter que les projets d’infrastructure sont à forte intensité de capital avec une longue période de gestation. La collaboration entre les différentes parties prenantes est une mesure prudente pour remédier conjointement à ces goulots d’étranglement. Au fil des ans, le partenariat public-privé (PPP) est devenu un modèle résilient pour entreprendre le développement des infrastructures. PPP fait référence à un accord de coopération entre l’organisation gouvernementale et une entreprise privée pour exécuter un projet ou fournir des services à la population locale à long terme. La réalisation de l’objectif d’intérêt général par le secteur public et l’apport d’expertise technique et de professionnalisme par le secteur des entreprises sont les maîtres mots de ce modèle. Un tel partenariat repose sur le principe d’une relation mutuellement bénéfique entre les deux entités et est conforme à l’Objectif 17 des Objectifs de développement durable des Nations Unies (ONU-ODD). Il englobe plusieurs modèles de livraison tels que l’exploitation et la maintenance (O&M), le transfert intégré (BOT), la construction-propriété-exploitation-transfert (BOOT), la conception-financement-construction-exploitation-transfert, etc. La pertinence de ces modèles dépend sur l’objectif et le type de projet à entreprendre.

Néanmoins, le modèle PPP se heurte à plusieurs obstacles qui doivent être surmontés pour garantir son efficacité. L’appel d’offres non viable pour les projets PPP en raison d’un manque de planification appropriée et d’estimations de coûts irréalistes est un défi majeur. De même, les contrats utilisés sont souvent jugés inappropriés car ils omettent souvent d’indiquer le montant forfaitaire/coûts imprévus, ce qui augmente le risque de friction entre les deux parties. De plus, le mécanisme de recherche d’autorisations et d’approbations multiples auprès de divers organismes de réglementation en fait un processus long et lent. De plus, l’inefficacité du règlement des différends aggrave encore la viabilité du modèle PPP. En tant que pays en développement, l’Inde n’a pas encore adopté de pratiques PPP standard conformes aux normes mondiales. L’indice de compétitivité mondiale (GCI) du Forum économique mondial classe l’Inde à la 40e position sur 137 économies. Des pays comme l’Australie, la France et le Japon ont établi une référence en instituant les meilleures pratiques en matière de PPP, donnant l’exemple au reste du monde.

La délégation claire des rôles et des responsabilités entre les entités, l’attribution des livrables dans un délai prédéfini en tenant compte des facteurs d’urgence et en garantissant la transparence et la responsabilité dans le processus de suivi des appels d’offres est une voie à suivre pour se prémunir contre les incertitudes et récolter les innombrables avantages du modèle PPP .

Les chemins de fer indiens font partie intégrante du développement des infrastructures du pays. L’Inde compte parmi les plus grands systèmes ferroviaires sous gestion unique au monde. Compte tenu de son importance dans le développement global des infrastructures, le NIP envisage l’investissement dans les chemins de fer indiens d’une valeur de Rs 11,43 lakh crore jusqu’en 2024-25. RLDA est le fer de lance du réaménagement de 60 gares à travers l’Inde sur un modèle PPP. Le réaménagement de la gare comprend deux volets : i) le réaménagement obligatoire de la gare ii) le développement du domaine de la gare (commercial). Le réaménagement obligatoire de la gare rendra les déplacements fluides et sans tracas sans diluer l’importance historique de ces gares, tandis que le développement commercial permettra aux développeurs d’exploiter plusieurs sources de revenus pour assurer la viabilité de l’ensemble du projet. Ces gares réaménagées seront dotées d’équipements de pointe tels que la séparation des arrivées et des départs, une excellente connectivité routière avec l’intégration du transport multimodal, des systèmes de sécurité et de surveillance pour améliorer l’expérience de voyage. Il augmentera le potentiel touristique, stimulera l’immobilier, encouragera la création d’emplois et entraînera un effet en cascade sur l’économie locale.

Les chemins de fer indiens ne sont qu’un exemple de réalisation des avantages du PPP pour accélérer le développement des infrastructures. Favoriser l’innovation et intégrer l’apprentissage du monde entier sera la clé pour débloquer sa pléthore d’avantages et réaliser le rêve de l’économie de 5 000 milliards de dollars d’ici 2024.

