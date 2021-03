Partenariat public-privé: NHAI pourrait emprunter la voie BOT pour de nouveaux projets

Les investisseurs regardent en arrière avec un regain d’intérêt pour le projet BOT (péage) – grâce à une série de mesures favorables aux investisseurs prises par le gouvernement dans le cadre du modèle de contrat de concession révisé (MCA) pour de tels projets.

Enthousiasmée par l’intérêt ravivé des investisseurs pour les projets de partenariat public-privé (PPP) purs, dont la part dans les nouveaux prix a chuté précipitamment pendant près d’une décennie et a fait un vide au cours des deux derniers exercices, la National Highways Authority of India (NHAI) ) prévoit désormais d’attribuer environ 450 km de tronçon d’autoroute via le modèle de construction-exploitation-transfert (BOT) (péage) en 2021-2022.

Bien qu’il n’ait pas encore fixé l’objectif du projet pour le prochain exercice, NHAI devrait maintenir l’objectif à 4 500 km, comme pour l’exercice actuel. Jusqu’en février de l’exercice en cours, NHAI a attribué environ 3 600 km de projets routiers dans lesquels EPC détient une part d’environ 60%, tandis que le reste est passé par le modèle de rente hybride (HAM).

Selon le modèle révisé, le potentiel de revenus d’un projet serait réévalué tous les cinq ans pendant la période de concession, contre tous les 10 ans dans le passé. Par conséquent, la période de concession sera prolongée au début de la durée du contrat, ajoutant à la certitude des flux de trésorerie.

Pour protéger l’intérêt des investisseurs dans les projets de péage BOT, dont la croissance aidera à réduire la dette croissante de NHAI et à trouver des ressources non gouvernementales et non liées à la dette pour le développement des autoroutes, le gouvernement garantira également aux promoteurs qu’un projet de péage BOT ne sera attribué qu’après NHAI prend possession de 90% des terres requises, comme pour les projets HAM et EPC.

De telles mesures favorables à l’industrie portent désormais leurs fruits. Les investisseurs privés Adani Group et IRB Infrastructure ont récemment accepté de payer respectivement 11,5% et 10,8% de prime pour deux projets. Le coût total est d’environ Rs 4,300 crore pour deux tronçons proposés dans le cadre du modèle révisé BOT (péage) au Bengale occidental. Les soumissions financières pour les deux tronçons ont été ouvertes la semaine dernière.

«Nous présenterons plus de projets BOT au cours du prochain exercice financier au cours duquel nous prévoyons d’attribuer un minimum de 4 500 km de longueur de projet routier. Nous viserons à en attribuer 5 à 10% par le biais du modèle BOT », a déclaré le président de NHAI, Sukhbir Singh Sandhu, à FE.

D’un sommet de 96% de ses attributions pour tous les projets en 2011-2012, les attributions de projets de NHAI par le biais de la route BOT (péage) se sont soldées par un échec au cours des deux derniers budgets. Associé à des attributions de projets plus élevées, cela a entraîné une dépendance accrue envers les projets EPC conventionnels entièrement financés par l’État et une accumulation plus élevée de dette pour NHAI, qui s’élevait à Rs 2,7 lakh crore en novembre 2020.

