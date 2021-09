Partenariat Verifone et BItPay pour faciliter l’adoption de la cryptographie parmi les commerçants américains

Plus tôt cette semaine, Verifone – l’un des plus grands fournisseurs de services de paiement au point de vente (POS) au monde – a annoncé un partenariat avec le processeur de paiement crypto BitPay pour apporter des transactions de crypto-monnaie aux entreprises, selon un communiqué de presse officiel.

Paiements cryptographiques où que vous soyez

Le communiqué a confirmé que ce partenariat augmenterait les paiements en crypto-monnaie dans les magasins et via les services cloud en ligne pour les entreprises de commerce électronique à travers les États-Unis.

Verifone compte plus de 600 000 clients aux États-Unis et traite plus de 10 milliards de dollars de volumes de transactions annuels. La société prévoit de déployer la fonctionnalité de paiement crypté plus tard cette année, augmentant peut-être encore plus sa base d’utilisateurs.

S’adressant à des sources d’information, le directeur général de Verifone, Mike Pulli, a expliqué que la société recherchait des canaux de paiement alternatifs depuis un certain temps déjà. Ils ont fini par reconnaître la demande croissante que les crypto-monnaies ont également, et cela semble être le moment idéal pour s’aventurer dans l’espace crypto.

Jeremy Belostock, responsable des paiements de l’entreprise, a également expliqué que la pandémie de coronavirus avait accéléré le passage aux paiements mobiles pour de nombreuses personnes. Cela signifie une demande accrue de crypto-monnaies, d’où la nécessité pour l’entreprise d’aller de l’avant.

Le partenariat Verifone est le plus important pour BitPay à ce jour. Jusqu’à présent, la société s’est imposée comme le plus grand processeur de paiement pour les crypto-monnaies, et elle a franchi des étapes impressionnantes cette année.

Plus tôt ce mois-ci, BitPay s’est associé à la société de commerce électronique Shop.com pour autoriser les paiements cryptographiques. Grâce au partenariat, les clients de Shop.com pourront désormais effectuer des paiements pour leurs achats en utilisant sept actifs numériques et cinq stablecoins.

Entrée continue de Crypto dans les paiements

Outre la facilité d’utilisation et d’accès, les grandes sociétés de paiement se sont également davantage tournées vers l’espace cryptographique alors qu’elles cherchent à accroître la sécurité de leurs plates-formes. Par exemple, ce mois-ci a vu l’acquisition explosive de la plate-forme d’analyse cryptographique et de suivi CipherTrace par le fabricant de cartes de crédit Mastercard.

Comme l’a souligné une annonce officielle, Mastercard a confirmé son intention d’intégrer les opérations de CipherTrace dans ses solutions de cybersécurité pour les crypto-monnaies. Les deux sociétés combineront leurs cybercapacités et leurs outils pour améliorer les paiements en temps réel et l’infrastructure des cartes de Mastercard.

Entre autres choses, les dirigeants de Mastercard ont expliqué que l’acquisition de CipherTrace aiderait à garantir que leurs clients peuvent dépenser facilement des crypto-monnaies tout en maintenant les normes de sécurité réglementaires.

Cette décision fait partie du plan de Mastercard visant à établir une présence beaucoup plus large dans l’espace crypto. En juillet, le PDG de l’entreprise, Michael Miebach, a déclaré qu’il chercherait à devenir le canal de traitement des paiements de facto pour les transferts intra-pays à l’aide des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) et des pièces stables.

Avec de plus en plus de pays cherchant à numériser leurs devises, Mastercard cherche à faciliter les flux de valeur internationaux utilisant ces actifs. L’acquisition de CipherTrace vous facilitera grandement la tâche.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.