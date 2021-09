Partenariat Vivo-Zeiss : exactement ce dont le photographe avait besoin

in

Vivo a annoncé le partenariat stratégique avec Zeiss en décembre 2020.

La technologie des caméras pour smartphones a évolué à un point tel aujourd’hui où nous comptons sur nos mobiles pour capturer les moments joyeux de tous les jours dans nos vies et les rendre éternels. Vivo est un lecteur de smartphone qui a toujours offert une expérience de caméra de premier ordre. De l’introduction de la première caméra selfie au clair de lune 20MP au lancement de son premier smartphone avec la technologie Gimbal intégrée, Vivo a toujours gagné l’admiration des utilisateurs de smartphones avec ses prouesses technologiques. Après le succès de la série vivo X60, développée par le système d’imagerie co-conçu Vivo-Zeiss, il est maintenant prêt à lancer la série X70. Mais avant cela, examinons de plus près le partenariat Vivo-Zeiss.

Vivo a annoncé le partenariat stratégique avec Zeiss en décembre 2020. Ce partenariat représente un mélange parfait de l’expertise unique de Zeiss en matière d’imagerie et des prouesses technologiques de Vivo dans le développement d’appareils photo pour smartphones impeccables. Les deux marques ont mis en place un Vivo-Zeiss Imaging Lab, un programme commun de R&D axé sur le développement d’une technologie d’imagerie mobile révolutionnaire permettant une expérience photographique de qualité professionnelle.

Expliquant la vision derrière le partenariat, Sebastian Doentgen, responsable de la gestion des catégories et du marketing, Zeiss Consumer Products, a déclaré : « Nous cherchons toujours à proposer des produits de consommation qu’ils peuvent utiliser pour réaliser leurs ambitions. Nous recherchons toujours des partenaires qui partagent cette passion et qui sont prêts à repousser les limites absolues pour atteindre cet objectif. »

La série vivo X70 devrait comporter les fonctionnalités emblématiques de la photographie et de la vidéographie professionnelles de Vivo, permettant aux utilisateurs de manifester leur créativité en haute définition et de produire un contenu multimédia vivant. Vivo a complété quatre portraits de style Zeiss révolutionnaires, inspirés des objectifs classiques Zeiss, Distagon, Planar, Sonnar et Biotar pour les utilisateurs de la série X70.

Les caméras arrière de tous les produits de la série X70 sont certifiées conformes au revêtement antireflet Zeiss T, qui améliore la transmission de la lumière visible, réduit les reflets et améliore la qualité de l’image.

Avec le lancement de la série X70 avant les fêtes de fin d’année, vivo espère consolider sa position dans le segment premium. Les séries X50 et X60 lui ont déjà permis de gagner des parts de marché significatives dans le segment premium. “Après le lancement de la série X60, notre part de marché est devenue 3 fois plus élevée dans le segment des 30 000 roupies. Cette trajectoire de croissance montre que les consommateurs ont un appétit pour les smartphones haut de gamme riches en fonctionnalités. » déclare Nipun Marya, directeur – stratégie de marque, Vivo India.

Vivo lancera la toute nouvelle série X70 alors que la marque a été un leader dans la vente au détail au cours des trois ou quatre derniers trimestres, a déclaré Marya. « Notre stratégie d’entreprise agile nous a aidés à traverser les moments difficiles au cours de la dernière année et demie. Avec des initiatives telles que Vivo Smart Retail, nous avons non seulement soutenu les détaillants principaux en difficulté, mais nous avons également répondu à la demande refoulée de smartphones », ajoute-t-il.

La série X de Vivo s’est bâtie une réputation dans le domaine de la technologie d’imagerie mobile. Il sera intéressant de voir les progrès de la photographie mobile que le partenariat Vivo-Zeiss offrira aux utilisateurs de smartphones exigeants du monde entier.

