Partey stupéfait par le joueur de l’académie d’Arsenal, ne peut pas croire à quel point il est fort

Thomas Partey aurait été abasourdi par Tim Akinola à l’entraînement d’Arsenal.

Le joueur de 28 ans est facilement l’un des joueurs les plus puissants et les plus forts d’Arsenal.

Mais selon Football London, Partey a rencontré son match à Colney sous la forme d’Akinola.

Le rapport affirme que le joueur de 20 ans a rendu furieux l’international ghanéen lors d’un match sur le terrain d’entraînement qui a fait que ce dernier a été « claqué » par le jeune.

Mais Football London ajoute que Partey a ensuite fait l’éloge d’Akinola et pense qu’il est le joueur le plus fort qu’il ait affronté.

Compréhensible

Avec l’historique des blessures de Partey à Arsenal, vous pouvez comprendre si l’ancien milieu de terrain de l’Atletico Madrid a été agacé par un défi irréfléchi, en particulier sur le terrain d’entraînement.

Mais du même coup, cela en dit long pour Akinola.

Entendre que Partey a fait l’éloge de la force du joueur est assez encourageant, mais imaginez la ténacité d’un jeune joueur à lancer un défi de sang sur un membre senior de l’équipe de Mikel Arteta dans un jeu de rebond.

Le rapport dresse le portrait d’un joueur de l’académie désespéré d’impressionner.

Eh bien, Akinola a certainement impressionné Partey – si le rapport est vrai – et étant donné qu’il s’est entraîné avec les gars seniors, Arteta pourrait également être impressionné par lui.

