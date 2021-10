Partez en tournée avec Inhaler dans une nouvelle vidéo pour ‘My Honest Face’

Inhaler a partagé un nouveau clip pour “My Honest Face”, donnant aux fans un aperçu des coulisses de leur première série de spectacles cet été.

La chanson est apparue sur le groupe de Dublin premier album, Ça ne sera pas toujours comme ça, qui est sorti plus tôt cette année.

Dans la vidéo, qui a été tournée par Lewis Evans et Ewan Ogden et réalisée par Douglas Hart et Antony Genn, le quatuor – composé d’Elijah Hewson, Robert Keating, Josh Jenkinson et Ryan McMahon – est vu en train de jouer dans de petites salles à travers le Royaume-Uni. et l’Irlande devant des foules bondées et prenant d’assaut leur première apparition au Reading Festival. Les images comprennent également des prises de vue dans les coulisses dans les vestiaires et dans leur bus de tournée.

“My Honest Face” est initialement sorti en 2019, avant d’être retravaillé pendant qu’Inhaler enregistrait son premier album. Cette chanson à elle seule a maintenant accumulé plus de 22 millions de flux combinés.

Lorsque le groupe très apprécié a atteint le sommet du classement officiel des albums britanniques en juillet, ils sont devenus le premier groupe irlandais à marquer un record n ​​° 1 du classement avec leur premier album en 13 ans. It Won’t Always Be Like This est également devenu le premier album en vinyle le plus vendu de tous les groupes de ce siècle au cours de sa première semaine de sortie.

Le morceau du groupe “Totally”, qui est également apparu sur leur premier album, est également l’une des chansons figurant sur la bande originale de FIFA ’22, qui est sortie aujourd’hui (1er octobre).

L’inhalateur est actuellement sous tournée du Royaume-Uni et reviendra sur la route en Irlande en décembre, suivi de dates aux États-Unis. Faites défiler vers le bas pour voir les dates de la tournée dans leur intégralité.

Achetez ou diffusez Inhaler’s It Will’t Always Be Like This.

Inhalateur 2021-2022 Tour

1er octobre – Newcastle, Royaume-Uni – Université de Newcastle

2 octobre – Birmingham, Royaume-Uni – O2 Institute 1

3 octobre – Bristol, Royaume-Uni – O2 Academy

5 octobre – Nottingham, Royaume-Uni – Rock City

6 octobre – Londres, Royaume-Uni – Forum O2 Kentish Town

7 octobre – Norwich, Royaume-Uni – Bord de l’eau

9 octobre – Liverpool, Royaume-Uni – Le Mountford Hall

10 octobre – Glasgow, Royaume-Uni – Barrowlands

12 octobre – Manchester, Royaume-Uni – O2 Ritz

14 décembre – Belfast, Royaume-Uni – Limelight

15 décembre – Limerick, IE – Dolans

16 décembre – Cork, IE – Cyprus Avenue

17 décembre – Killarney, IE – Club acoustique INEC

19 décembre – Dublin, IE – Dublin Academy

20 décembre – Dublin, IE – Dublin Academy

21 décembre – Dublin, IE – Dublin Academy

22 décembre – Dublin, IE – Dublin Academy

Date 2022

4 mars – Atlanta, GA Terminal West

5 mars – Nashville, TN The Basement East

7 mars – Washington DC 9h30 Club

8 mars – Philadelphie, PA Theatre Of Living Arts

10 mars – New York, NY Irving Plaza

11 mars – Brooklyn, NY Varsovie

12 mars – Boston, MA Royale

14 mars – Toronto, ON Phoenix Concert Theatre

15 mars – Détroit, MI St Andrews Hall

17 mars – Chicago, IL House Of Blues

18 mars – Milwaukee, WI Rave II

19 mars – Minneapolis, MN First Avenue

21 mars – Denver, CO Summit Music Hall

22 mars – Salt Lake City, UT The Depot

24 mars – Vancouver, C.-B. La salle de bal Commodore

25 mars – Seattle, WA The Showbox

26 mars – Portland, OR Wonder Ballroom

28 mars – San Francisco, Californie The Fillmore

29 mars – San Diego, Californie The Observatory North Park

31 mars – Los Angeles, Californie Le Belasco