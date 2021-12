Parti communiste chinois et élites américaines de gauche « ne font qu’une » : Domenech

Ben Domenech a dénoncé les « élites culturelles, commerciales et universitaires » américaines qu’il a déclarées que le Parti communiste chinois « a acheté et payé mille fois » mercredi sur « Fox News Primetime ».

« Le PCC est activement engagé dans un effort visant à saper notre mode de vie américain », a déclaré Domenech. » … Mais la Chine le fait avec la coopération active de nos compatriotes américains. Leurs partenaires dans ce projet ne sont pas seulement des espions malveillants manipulant des doofus membres du Congrès californien. Ce ne sont autres que nos propres élites culturelles, commerciales et universitaires qui[m] ils ont acheté et payé mille fois. Nos élites opèrent désormais main dans la main avec le Parti communiste chinois, faisant ce qu’il veut même lorsqu’il porte atteinte aux libertés et aux droits qui sont le droit d’aînesse de chaque Américain. »

L’animateur de Fox News a appelé l’acteur John Cena, le joueur de la National Basketball Association LeBron James, Apple, Amazon, Intel, les universités américaines, la Walt Disney Company et l’administration Biden, affirmant qu’ils avaient vendu au PCC.

ROBERT KAUFMAN : L’HYPOCRISIE EXPOSÉE PAR LES ÉLITES AMÉRICAINES SUR LA CHINE MENACE NOS LIBERTÉS

Notamment, la seule grande institution basée aux États-Unis « disposée à tenir tête au PCC » en 2021 était la Women’s Tennis Association. La WTA a suspendu ses opérations chinoises après la « quasi-emprisonnement de la Chine[ed] » Peng Shuai, un joueur de tennis chinois qui a porté plainte pour agression sexuelle contre l’ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli, a ajouté Domenech.

La WTA a sacrifié la croissance et les revenus sur un marché lucratif parce qu’« il y avait quelque chose que les communistes ne pouvaient pas leur acheter : la décence, la dignité et la vérité », a-t-il poursuivi.

Les tentatives du PCC de « subvertir et mettre fin à la liberté américaine » sont en partie dues à la « politique de puissance », a déclaré Domenech.

« Mais c’est quelque chose de plus que cela », a-t-il ajouté. « Principalement, ils le font parce que le Parti communiste chinois pense qu’il est enfermé dans une lutte à mort avec les États-Unis, et contrairement à nous, il agit en conséquence. »

Il agit en suivant l’ordre du jour décrit dans le document numéro neuf, dont le seul but était d’identifier l’ennemi du PCC.

Les armes de l’ennemi sont la démocratie constitutionnelle occidentale ; La liberté occidentale, la démocratie et les droits de l’homme ; société civile; droits individuels; liberté de la presse; la séparation des pouvoirs ; le multipartisme ; Élections générales; des magistratures indépendantes ; et des armées nationalisées, selon son bureau général.

« Toutes ces choses, selon le document numéro neuf, sont des menaces mortelles pour le régime communiste », a déclaré Domenech. » … Mais c’est aussi … une liste de menaces contre le gouvernement de nos propres élites, nos propres titans corrompus, notre propre classe politique complaisante. Êtes-vous réveillé ? même? Les ennemis communs font cause commune, et ils dépendent de nos divisions pour gouverner. «

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Domenech a terminé son monologue en qualifiant de « mensonge » la perte d’emplois américains due à la rupture des liens chinois. Il a exhorté les États-Unis à développer « le niveau de vie le plus élevé du monde sans [China] … encore. »