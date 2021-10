Parti conservateur : une bannière sur l’attentat de Brighton repérée alors que des milliers de personnes protestent contre la conférence des conservateurs | Politique | Nouvelles

in

Les membres du parti conservateur ont été accueillis par des milliers de manifestants alors qu’ils effectuaient le pèlerinage politique biennal à Manchester pour la conférence du parti. Dans des images partagées par le Manchester Evening News, on peut entendre des manifestants scandant « Tories out », « Free Palestine » et « Maggie, Maggie, Maggie, dead, dead, dead ».

Le conseiller local du travail Rabnawaz Akbar et le député de Manchester Gorton Afzal Khan ont été photographiés parmi les manifestants.

Mais une bannière faisant référence à une menace émise par l’IRA après l’attentat à la bombe de Brighton a également été aperçue drapée sur un pont à proximité de Salford.

La banderole disait : “N’oubliez pas que nous n’avons besoin d’être chanceux qu’une seule fois !”

La police du Grand Manchester a depuis retiré la bannière.

Le maire de la ville, l’ancien député travailliste Andy Burnham, a répondu en déclarant : “C’est une ville-région qui respecte le droit de manifester mais n’acceptera jamais aucune menace de violence et nous condamnons cela sans équivoque.”

Le député conservateur de Lichfield Michael Fabricant a également répondu à l’image.

“Après s’être presque détruits avec des combats internes à Brighton, les socialistes tournent maintenant leurs viles pensées vers Manchester.” il a dit.

“Une bande si méchante de perdants non élus.”

La même menace a été faite dans une déclaration publiée par l’IRA après que le terroriste Patrick Magee a tenté d’assassiner Margaret Thatcher au Brighton Grand Hotel en 1984.

La déclaration de l’IRA a déclaré: ” Mme Thatcher va maintenant se rendre compte que la Grande-Bretagne ne peut pas occuper notre pays et torturer nos prisonniers et tirer sur nos gens dans leurs propres rues et s’en tirer.

“Aujourd’hui, nous n’avons pas eu de chance, mais rappelez-vous que nous n’avons besoin d’être chanceux qu’une seule fois.

« Il faudra toujours avoir de la chance.

La Dame de fer a répondu le matin de l’attaque en déclarant aux membres lors de la conférence : « L’attentat à la bombe perpétré tôt ce matin contre le Grand Hotel était avant tout une tentative inhumaine et aveugle de massacrer des hommes et des femmes innocents et sans méfiance séjournant à Brighton pour notre Conférence conservatrice.”

Elle a ajouté : “Mais l’attentat à la bombe signifiait clairement plus que cela.

“C’était une tentative non seulement de perturber et de mettre fin à notre conférence; c’était une tentative de paralyser le gouvernement démocratiquement élu de Sa Majesté.

“Telle est l’ampleur de l’indignation que nous avons tous partagée, et le fait que nous soyons réunis ici maintenant, choqués mais calmes et déterminés, est un signe non seulement que cette attaque a échoué, mais que toutes les tentatives de détruire la démocratie en le terrorisme échouera.

Le bombardement de Brighton par l’IRA a tué cinq personnes et en a blessé 34 autres.

Mais ce n’est pas la première fois que les conservateurs sont confrontés à des banderoles menaçantes à leur arrivée à Cottonopolis.

Deux effigies auraient été suspendues sous un pont avec le message « 130 000 tués sous le régime conservateur, il est temps d’uniformiser les règles du jeu » lorsque les délégués se sont réunis en 2019.

Deux ans plus tôt, un autre affichage disait : « Accrochez les conservateurs ».

Malgré la bannière menaçante, la police du Grand Manchester a affirmé que les manifestants avaient traversé la ville “pacifiquement”.

“Les manifestants qui traversent le centre-ville de Manchester traversent pacifiquement le premier jour de la conférence du parti conservateur”, ont-ils déclaré sur Twitter.

Alors que Manchester semble être devenu un foyer de protestation anti-conservatrice, les électeurs des 27 circonscriptions de la ville ont élu 9 députés conservateurs en 2019.

La dernière fois que le Parti conservateur avait plus de 9 députés dans le Grand Manchester, c’était en 1987, lorsque 10 conservateurs mancuniens ont suivi Mme Thatcher à la Chambre des communes.