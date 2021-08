Parti en quelques secondes ! Le pont du Madhya Pradesh, âgé de 12 ans, est emporté par la fureur des inondations – REGARDER

in

La vidéo montre l’eau de la rivière qui coule sur le pont et le pont s’effondre en quelques secondes à cause de la force de l’eau.

Les inondations ont fait des ravages dans plusieurs régions du Madhya Pradesh. Alors que les opérations de sauvetage et de secours de l’Indian Air Force et de la National Disaster Response Force (NDRF), de la BSF et des agences d’État sont en cours, une vidéo d’un pont emporté par les eaux de crue est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo montre l’eau de la rivière qui coule sur le pont et le pont s’effondre en quelques secondes à cause de la force de l’eau. Le pont situé dans la ville de Seondha a été construit en 2009 sur la rivière Sind dans le district de Datia du Madhya Pradesh. La rivière a coulé dans des situations de crues extrêmes en raison de la libération d’un excès d’eau du barrage de Manikheda.

Le pont de #Seondha sur la rivière #Sind à #Datia dist de #MadhyaPradesh emporté par les #inondations. pic.twitter.com/wWI09OpVmh – Prévisions officielles des inondations de la Commission centrale de l’eau (@CWCOfficial_FF) 4 août 2021

Le ministre en chef de l’État, Shivraj Singh Chouhan, a informé que 10 vannes du barrage de Manikheda ont été ouvertes récemment, ce qui a affecté plusieurs villages situés à proximité de la rivière.

#REGARDER | Madhya Pradesh : 10 vannes du barrage d’Atal Sagar (Madikheda) dans le district de Shivpuri ont été ouvertes en raison de la montée du niveau d’eau de la rivière Sindh, à la suite de fortes pluies pic.twitter.com/vS9x0B7wz1 – ANI (@ANI) 3 août 2021

Le pont relie le quartier de Datia à Gwalior. Une bousculade s’était produite sur le même pont en octobre 2013 au cours de laquelle plus de 115 fidèles avaient été tués.

La région de Gwalior-Chambal a été sujette aux inondations. La situation des inondations dans le nord du Madhya Pradesh est déjà devenue sombre. Selon un rapport de la PTI, plus de 1 250 villages ont été touchés par le déluge à la suite de fortes pluies tandis que près de 6 200 personnes ont été déplacées vers des endroits plus sûrs avec l’aide de l’armée, de la NDRF, de la BSF et des agences étatiques.

Chouhan a également mené une étude aérienne des zones touchées par les inondations. Hier, le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, s’est retrouvé bloqué dans le village de Kotra, dans le district de Datia, lors de sa visite dans la zone touchée par les inondations alors que le bateau transportant a développé un problème alors qu’il tentait d’éloigner les résidents locaux. Il a ensuite été transporté par avion en lieu sûr.

Le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, a été transporté par avion après s’être retrouvé coincé dans un village touché par les inondations du district de Datia où il était allé hier pour aider les personnes bloquées pic.twitter.com/yTXjj7HjZv – ANI (@ANI) 4 août 2021

Selon certaines informations, deux ponts du district de Datia se sont effondrés à cause des inondations. Un pont sur la route nationale no. 3 a développé une fissure, à la suite de laquelle la circulation a été suspendue par mesure de précaution.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.