“Parti sans président, je ne sais pas qui prend les décisions”: Kapil Sibal fustige la direction du Congrès face à la crise du Pendjab

Kapil Sibal a blâmé la direction du Congrès pour la crise à laquelle est confronté le parti au Pendjab, affirmant que le parti continue de fonctionner sans président et que personne ne sait qui prend les décisions.

Mercredi, le haut dirigeant du Congrès, Kapil Sibal, a fustigé la haute direction du Congrès, le blâmant pour la crise à laquelle est confronté le parti au Pendjab, affirmant que le parti continue de fonctionner sans président et que personne ne sait qui prend les décisions.

« Dans notre parti, il n’y a pas de président donc nous ne savons pas qui prend ces décisions. Nous savons et pourtant nous ne savons pas », a déclaré Sibal en s’adressant aux médias au milieu de la crise en cours au Pendjab.

Bien que Sibal n’ait donné aucun nom, les propos semblent faire référence au chef du Congrès Rahul Gandhi et à la présidente par intérim Sonia Gandhi qui ont tenu des pourparlers mouvementés avec les dirigeants de l’État du Pendjab, y compris le ministre en chef Charanjit Singh Channi et l’ancien chef du Congrès du Pendjab Navjot. Singh Sidhu.

