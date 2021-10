Parti travailliste: Aaron Bastani critique Starmer pour avoir pris la gauche – “En contradiction avec la réalité” | Politique | Nouvelles

Nick Robinson interroge Starmer sur son ancienne position sur le Brexit

L’ancien membre du Parti travailliste et commentateur corbynite Aaron Bastani, 37 ans, était loin d’être impressionné par la décision prise par le bureau du chef de l’opposition de s’attaquer à l’aile gauche des membres. M. Bastani, qui a cofondé le média de gauche Novara Media en 2011, a plutôt suggéré que les dirigeants travaillistes auraient dû proposer des solutions à la crise du carburant et répondre aux préoccupations économiques actuelles du public.

“Ce que j’ai trouvé très étrange”, a-t-il expliqué, “c’est que l’atmosphère cultivée par la direction semblait totalement en décalage avec la réalité”.

Alors que des images de files d’attente croissantes et de chaos dans les stations-service parvenaient au téléphone de M. Bastani, il a déclaré qu’il avait l’impression que ces images étaient “à des millions de kilomètres de ce que disait Keir Starmer”.

Bastani, qui aurait démissionné de son association syndicale locale dans le Hampshire plus tôt cette année, a également suggéré que même si Starmer avait pris la gauche du parti, il n’avait pas fait assez pour les éliminer.

“L’idée qu’ils les ont enfermés est un non-sens”, a-t-il déclaré.

” En contradiction avec la réalité ” Le commentateur de Corbynite critique Starmer pour avoir affronté la gauche travailliste (Image: .)

M. Bastani à la BBC (Image : BBC)

“La réalité est qu’un candidat de gauche ou même un candidat de gauche peut obtenir 40 nominations.”

Malgré la confiance de Bastani, la décision de Starmer de porter à 20 % le nombre de nominations nécessaires pour un candidat potentiel à la direction aurait empêché Jeremy Corbyn d’atteindre le scrutin en 2015, Diana Abbott en 2010 et John McDonnell en 2008.

Après avoir affronté ses critiques ce week-end, le chef du parti travailliste, qui a succédé à Jeremy Corbyn en avril de l’année dernière, a prononcé mercredi son premier discours de conférence.

Alors que M. Bastani a critiqué la décision de donner la priorité au factionnalisme interne, il a félicité Starmer pour avoir produit une performance “adéquate” lors de la conférence.

Diane Abbot, Jeremy Corbyn et John McDonnell n’auraient pas fait le scrutin selon les nouvelles règles. (Image : .)

Dans son résumé du discours de 90 minutes de Starmer, Bastani a déclaré: “Il n’y a pas eu de ratés, il y a eu quelques moments dramatiques, ça a duré trop longtemps, je pensais que c’était assez ennuyeux, il n’y avait rien de substantiel mais alors la plupart des gens sont Je ne vais pas tout écouter, les élections générales sont dans deux ans, je lui donnerais probablement sept sur 10. »

Des commentateurs plus favorables du centre-gauche ont salué la performance de Starmer à Brighton comme un tournant potentiel pour le parti.

Mais Bastani a contesté cela en évaluant à quel point ces commentateurs à prédominance blairiste avaient réussi à analyser les événements de la politique britannique au cours de la dernière décennie.

“Ce sont exactement les mêmes personnes qui ont dit que le Labour aurait 20 points d’avance [if Corbyn was replaced as leader], exactement les mêmes personnes qui ont dit que si nous réorganisions le référendum sur le Brexit resteraient gagner par un glissement de terrain, exactement les mêmes personnes qui ont dit qu’Ed Miliband allait être Premier ministre en 2015 et exactement les mêmes personnes qui ont dit que le Brexit ne pouvait pas avoir lieu en 2016”, a-t-il déclaré.

Conférence du Parti travailliste 2021 (Image: .)

Au lieu de cela, M. Bastani a affirmé que le discours de clôture de la conférence du leader travailliste était en quelque sorte un “moment marquant pour le starmerisme”.

Il a ajouté: “Je peux me tromper ici parce que nous sommes dans un moment de crise nationale mais cela m’a semblé être son meilleur.”

La crise du carburant de 2000 a brièvement vu les conservateurs de William Hague prendre le pas sur le parti travailliste de Tony Blair, alors presque hégémonique.

Starmer n’a jusqu’à présent pas bénéficié d’une avance dans les sondages dans la crise actuelle du carburant.

Jeremy Corbyn (Image : .)

Sir Keir Starmer prononçant son discours de conférence (Image: .)

En repensant aux 18 premiers mois de Starmer à Southside, Bastani a également affirmé que le député de Holborn & St Pancras avait raté une occasion de dépasser les conservateurs.

“Je pense que Covid a donné à Starmer ce cadeau incroyable d’un an pour démanteler ses adversaires, élaborer une politique originale et créer un message convaincant, mais il n’a fait aucun d’entre eux.”

Au lieu de cela, Bastani pense que Starmer ne peut faire que des incursions modestes lors d’une élection générale contre Boris Johnson – au cours de laquelle le parti travailliste perd encore plus de sièges au mur rouge mais en remporte d’autres dans le sud de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Cependant, s’adressant à Express.co.uk plus tôt lors de la conférence des travaillistes, le gourou des sondages, Sir John Curtice, a déclaré que Starmer pourrait tenter de reconquérir le mur rouge soit en unissant le vote restant, soit en essayant de reconquérir les anciens sortants travaillistes.

Boris Johnson (Image : .)

D’autres commentateurs de centre-gauche ont salué le discours de Starmer comme un tournant potentiel. (Image : .)

Malgré cela, le professeur de l’Université de Strathclyde a souligné comment Boris Johnson a sans doute déjoué Starmer sur l’économie et le rôle de l’État.

“La difficulté à laquelle ils sont confrontés est que Johnson est un blairiste dans la mesure où il a garé ses chars sur la pelouse du Labour”, a-t-il déclaré.

Cela a été repris par Bastani lorsqu’il a soulevé la flexibilité « de type caméléon » de Johnson dans la nationalisation d’éléments de l’industrie de l’énergie et du rail.

Bastani a ajouté: “Ce n’est pas un idéologue et je pense que les choses que vous avez entendues de la part des gens au cours des deux dernières années disent que Boris Johnson est un fasciste ou quoi que ce soit d’autre.

Corbyn lors du référendum de 2016 (Image : .)

“Je pense qu’il a dit des choses racistes… mais il est clairement ridicule de le piéger comme ça.”

Étonnamment, Bastani a également semblé rendre un hommage passager aux premiers ministres les plus réussis et les plus controversés du Parti conservateur.

Alors que Bastani n’est pas du tout d’accord avec Margaret Thatcher sur un éventail de questions, il a laissé entendre que la rupture de la Dame de fer avec le statu quo centriste devrait être imitée par la gauche moderne, bien qu’à l’autre extrémité du spectre politique.

“Mon inquiétude, c’est qu’il y a toute cette obsession du centre – les conservateurs gagnent toujours du centre, les travaillistes gagnent toujours du centre, vous ne pouvez pas offrir une rupture avec le statu quo – [but] la politicienne la plus prospère du 20e siècle était Margaret Thatcher et c’est exactement ce qu’elle a fait.

Margaret Thatcher (Image : .)

“J’ai l’impression que les travaillistes n’auront pas de Premier ministre majoritaire tant qu’ils n’offriront pas quelque chose qui rompt avec le statu quo, qui est populiste et qui parle à la nation d’un projet de reconstruction mais ce n’est pas là que Starmer est en ce moment.