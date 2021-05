Parti travailliste: Keir Starmer a averti qu’il paierait le prix pour rester debout à Hartlepool | Politique | Nouvelles

Keir Starmer grillé par l’hôte lors d’un “ concours difficile ” à Hartlepool

Le professeur Tony Travers a suggéré que la raclée potentielle des élections servirait à mettre en évidence la perception par les électeurs travaillistes traditionnels que le parti «les avait pris pour acquis» pendant trop longtemps. Le professeur Travers, directeur de LSE London, s’exprimait après la publication d’un nouveau sondage Survation qui a donné à la candidate conservatrice Jill Mortimer une énorme avance de 17 points sur le challenger travailliste, le Dr Paul Williams.

Il a déclaré que le fait que la circonscription avait voté pour quitter l’UE de 69% à 31% en 2016 ne pouvait être ignoré – même si le parti travailliste avait apparemment fait précisément cela.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Il semble que la magie électorale de Boris Johnson fonctionne à Hartlepool et que les gens dans de nombreuses régions du nord de l’Angleterre sont toujours d’humeur à envoyer un message au Parti travailliste, c’est-à-dire que vous , le Parti travailliste, nous a pris l’électorat pour acquis pendant des décennies.

«Les électeurs du centre travailliste traditionnel ont été plus touchés par le changement économique au cours des 50 ou 60 dernières années.

Le parti travailliste de Sir Keir Starmer pourrait payer le prix de la sélection d’un reste, a déclaré le professeur Travers (Image: GETTY)

Campagnes de Sir Keir Starmer avec le Dr Paul Williams (Image: GETTY)

«Et via le Brexit, ils ont eu l’occasion d’exprimer le sentiment qu’ils n’ont pas été bien traités par la gauche.»

En revanche, le professeur Travers a déclaré: “ Les électeurs conservateurs équivalents, solides comme le roc, estiment probablement que le Parti conservateur pour lequel ils ont voté, depuis des années, tant qu’il paie des impôts relativement bas et ne s’implique pas trop dans leur vie, ils peut continuer à voter pour cela.

«Le parti travailliste a un problème, c’est qu’il doit être en mesure de se refondre pour pouvoir séduire la moitié des électeurs, ce qui n’est manifestement pas le cas.»

Campagnes de Boris Johnson à Hartlepool (Image: GETTY)

Dans un sens, les problèmes auxquels le Dr Williams était confronté étaient une sorte d’image miroir de ceux auxquels faisait face le Brexiteer Sean Bailey, le candidat à la mairie des conservateurs à Londres, qui semble avoir de fortes chances de subir une lourde défaite aux mains de l’actuel travailliste Sadie Khan, A suggéré le professeur Travers.

Il a expliqué: «Il est difficile de ne pas en déduire que, compte tenu de l’importance politique du côté du congé et du côté du reste pour leurs propres partisans, que les partis devront probablement, pendant quelques années à venir, prendre en compte les sentiments des gens à propos du Brexit.

«Et donc, tenir un Reste dans une région qui a voté fortement pour le congé pourrait être considéré comme étant, dirons-nous,« courageux ».

Le Dr Paul Williams a soutenu Remain en 2016 – contrairement à Hartlepool (Image: GETTY)

Le sondage de Survation place les conservateurs 17 points d’avance (Image: Survation)

“ Ils auraient dû penser, ayant beaucoup de Brexiteers travaillistes, qu’il aurait été possible que j’aurais pensé trouver un Brexiteer travailliste à combattre à Hartlepool, de la même manière qu’il aurait été possible de trouver un reste conservateur à combattre. à Londres.”

Il était clair que, près de cinq ans après le référendum, les attitudes à l’égard de la décision de la Grande-Bretagne de quitter l’UE étaient encore des facteurs puissants lorsqu’il s’agissait de décider pour qui les gens votaient, a déclaré l’expert.

Le professeur Travers a déclaré: «Il ne fait aucun doute que les électeurs de Leave ressentent la validité de l’identité qui accompagne le vote plus fortement que le reste moyen.

«Par conséquent, pour les électeurs de Leave, c’est un moteur plus puissant, semble-t-il.

Guide électoral (Image: Express)

«Si le vote de Remain importait, beaucoup de gens voteraient pour les libéraux démocrates, mais ce n’est pas le cas.

L’élection partielle a été déclenchée par la démission du député travailliste Mike Hill, qui fait face à une enquête sur des allégations de harcèlement sexuel, ce qu’il nie.

Le sondage, basé sur 517 entretiens réalisés entre le 23 et le 29 avril, met Mme Mortimer à 50%, le Dr Williams à 33%, les indépendants Thelma Walker et Sam Lee à 6% chacun, les Verts à 3% et les libéraux démocrates et les Parti réformiste à un pour cent chacun.

S’exprimant aujourd’hui, Sir Keir a tenté de mettre un visage courageux sur la situation.

Sir Keir Starmer dans un train pour Hartlepool (Image: GETTY)

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «J’espère que nous ne perdrons pas Hartlepool.

«Nous nous battons pour chaque vote là-bas. Je sais que chaque vote doit être mérité.

“J’ai dit le jour où j’ai été élu (leader travailliste) que c’était une montagne à gravir. C’est vrai, nous l’escaladons et j’ai un désir ardent de construire un avenir meilleur pour notre pays.

“Je ne pense pas que quiconque ait pensé de façon réaliste qu’il était possible de faire passer le Parti travailliste du pire résultat des élections générales depuis 1935 à une position pour gagner les prochaines élections générales dans un délai d’un an.”