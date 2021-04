Parti travailliste: les Britanniques risquent d’être CRIPPLED alors que les partisans de Corbyn forcent le vote sur un plan radical | Politique | Nouvelles

Le groupe de base, mis en place pour aider Jeremy Corbyn à remporter l’élection à la direction de 2015, a fait voter ses membres sur ce qu’ils veulent voir adopté comme politique officielle du travail. Hier soir, ils ont dévoilé huit motions qu’ils mettront aux voix lors de la conférence annuelle du parti.

Les socialistes espèrent forcer les travaillistes à soutenir un salaire minimum de 15 £ ainsi qu’une semaine de travail de quatre jours.

Dans le cadre de ces politiques, Momentum appellerait également à l’interdiction des contrats zéro heure, à l’offre à tous les employés d’un minimum de 16 heures par semaine et à une augmentation de l’indemnité de maladie légale.

La plate-forme politique a été critiquée par l’Institut Adam Smith, qui a averti que Momentum risquait de paralyser le Royaume-Uni.

Matt Kilcoyne, du groupe de réflexion, a déclaré à Express.co.uk: C’est une recette pour le chômage et la misère.

«Augmenter le salaire minimum signifie que les gens sont exclus du marché du travail.

«Empêcher les gens de travailler les heures qu’ils veulent, surtout si nous sortons d’une pandémie, signifie que les gens vont être plus pauvres, ont moins de choix pour vivre leur vie comme ils le souhaitent.

« C’est tellement typique de Momentum de penser qu’ils font du bon travail alors que ce qu’ils font réellement limite la liberté de choix des gens. »

Gaya Sriskanthan, coprésidente de Momentum, a déclaré que les politiques du groupe étaient dans l’intérêt public.

Elle a déclaré: «De la crise climatique au COVID-19, le besoin de solutions audacieuses n’a jamais été aussi clair.

«Les membres de Momentum ont mis en place une plate-forme politique basée sur la démocratie, la dignité et la justice et qui pose un défi fondamental à notre système économique et politique truqué.

Les huit dernières motions de politique ont été sélectionnées sur une liste restreinte de 33.

Lorsqu’il a demandé à ses membres de voter sur les politiques à essayer et à forcer les travaillistes à adopter, Momentum a critiqué la direction du parti, l’accusant de manquer aux membres.

Le groupe a déclaré: «Avec le leadership de Starmer à court d’idées, les membres doivent se mobiliser et définir l’ordre du jour.

« Ensemble, nous devons mettre sur pied un nouveau programme politique pour la gauche travailliste qui réponde à la pandémie. »

Momentum compte plus de 20 000 membres et est le plus grand groupe de membres affilié travailliste, ce qui lui donne une influence significative sur la politique du parti.

Les politiques seront votées lorsque le parti se réunira à Brighton entre le 25 et le 29 septembre.

Ce sera la première fois que Sir Keir doit s’adresser en personne aux partisans du parti depuis qu’il est devenu chef travailliste.

La conférence de l’année dernière a été abandonnée en raison de la pandémie.