Parti travailliste : un chroniqueur de Corbynite dénonce le discours de conférence de Starmer – « Substance manquante ! » | Politique | Nouvelles

Grace Blakeley, 28 ans, a semblé fustiger le leader travailliste dans l’émission Newsnight de la BBC. S’adressant à Emily Maitlis, Mme Blakeley a fait valoir que le discours de Sir Keir Starmer avait “manqué une énorme quantité de substance”.

Elle a déclaré: “Bien qu’il y ait eu de bons messages dans ce discours, en particulier autour du nouvel accord vert et de certains investissements qui permettraient de résoudre ces problèmes, il manquait une énorme quantité de substance.”

Mme Blakeley, qui travaille comme chroniqueuse pour le magazine socialiste Tribune, a ajouté: “Je ne pense tout simplement pas que cela parlait de nombreux problèmes que les gens qui vivent cette pandémie avec de bas salaires, qui luttent pour s’en sortir, vont vraiment répondre à.

“Keir doit vraiment tendre la main et montrer qu’il sera capable de relever ces énormes défis auxquels notre pays est confronté.”

Alors que Mme Blakeley a fait valoir que le discours manquait de substance, Sir Keir Starmer s’est tenu devant les membres lors de la conférence du parti à Brighton pendant 90 minutes au total.

JUST IN : « Commencer à boucler ! » Des groupes industriels mondiaux mettent en garde les gouvernements mondiaux contre un «effondrement du système»

Le blog en ligne Guido Fawkes a souligné que c’était trois fois plus long que le sermon sur la montagne, 10 fois plus long que le discours inaugural de John F. Kennedy et une heure plus long que le discours de Winston Churchill « combattez-les sur les plages ».

Mme Maitlis a choisi de défier la chroniqueuse de Corbynite sur la façon dont elle pouvait prétendre qu’un discours de 90 minutes manquait de substance.

“Pensez-vous vraiment qu’il manquait de substance?”, A demandé Maitlis.

“C’était vraiment long et il a parlé de beaucoup de choses.

LIRE LA SUITE: Le travail ‘se parlait d’eux-mêmes’ – Starmer honteux

“L’inégalité n’a pas été mentionnée, rien de vraiment sur la fiscalité, aucune mention réelle sur l’évolution des structures de propriété, bien sûr il y avait un peu sur le green new deal, rien sur le logement social – c’est un énorme problème pour de nombreux électeurs travaillistes.”

Des membres travaillistes de gauche du parti ont également défié Starmer lors de son discours.

Alors que le député de Holborn & St Pancras était chahuté tout au long de son discours de 90 minutes, le leader travailliste a repoussé ses challengers corbynites en demandant aux délégués : “Crier des slogans ou changer des vies, conférence ?”.