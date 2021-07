Parti trop tôt? Twitter met fin aux flottes moins d’un an après le lancement

Twitter a également conclu son test d’annonces Fleets le mois dernier selon le plan

Flottes Twitter : Pas même un an après son introduction, Twitter met fin aux flottes. Les flottes étaient la version Twitter des histoires d’Instagram, et avaient été lancées par le site de microblogging en novembre de l’année dernière comme un moyen pour les gens de partager leurs opinions pendant une période plus courte, dans l’espoir d’en faire un espace de pression plus faible afin que les personnes qui avaient généralement peur de partager des tweets sur les réactions que leurs messages pourraient susciter auraient un moyen de publication moins temporaire. Cependant, maintenant, la société a déclaré dans un communiqué qu’elle n’avait pas assisté à une augmentation du nombre de nouvelles personnes rejoignant les flottes autant qu’elle l’avait espéré. Par conséquent, à partir du 3 août de cette année, les flottes ne seraient plus disponibles sur la plateforme.

La société, cependant, a ajouté qu’elle utiliserait son apprentissage auprès des flottes et se concentrerait sur la création d’autres moyens par lesquels les gens pourraient se joindre à la conversation. Partageant certaines des choses qu’il a apprises de son expérience Fleets, Twitter a déclaré que même s’il avait créé Fleets comme un moyen de répondre aux inquiétudes qui empêchaient certaines personnes de publier des tweets, il s’est rendu compte que les flottes n’étaient utilisées que par des personnes qui tweetaient déjà, et ils le faisaient principalement pour amplifier leurs tweets et tenir des conversations directes avec les gens. Par conséquent, il a déclaré qu’il chercherait d’autres moyens de résoudre les problèmes qui empêchent les gens de tweeter.

Il a également remarqué que la plupart des flottes publiées comprenaient des médias, ce qui indique que les gens ont apprécié partager des photos et des vidéos de manière rapide. Par conséquent, il testera bientôt les mises à jour du compositeur de tweet ainsi que les fonctionnalités de l’appareil photo afin que certaines fonctionnalités du compositeur Fleets – comme l’appareil photo plein écran, les autocollants GIF et les options de formatage de texte – puissent y être incorporées.

Étant donné que Twitter a trouvé que le haut de la chronologie était un bon espace de mise en évidence, cet espace serait désormais utilisé pour mettre en évidence les « Espaces ». Un utilisateur verrait les espaces dans cette zone si quelqu’un qu’il suit héberge ou participe à une conversation audio en direct afin qu’il puisse également s’y connecter s’il le souhaite.

Twitter a également conclu son test d’annonces Fleets le mois dernier conformément au plan, et il a marqué l’une de ses premières expériences avec des annonces en plein écran au format vertical. Ainsi, la société évaluerait maintenant les performances de ces publicités sur la plate-forme.

