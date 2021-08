Participants confirmés pour Exatlon México Rencontrez-les ! | Instagram

Tout semble indiquer qu’un animateur du célèbre programme Hoy reviendra sur la grande compétition d’Exatlon México, alors cette fois nous vous ferons savoir quels sont quelques-uns des participants ils ont confirmé.

Dans le cadre du programme Ventaneando, il a été annoncé que le cinquième saison Exatlón México portera le titre des nouvelles équipes : Guardians vs. Conquerors.

De plus, le retour d’un présentateur du programme Hoy a récemment été confirmé à la compétition, alors lisez la suite.

Et c’est que, Macky González, qui a collaboré dans la matinée de Las Estrellas et que nous avons vu récemment dans Bailando con las estrellas, une émission de téléréalité du magazine du matin, fera partie de l’équipe des conquérants.

Même parmi certains des participants confirmés jusqu’à présent se trouvent d’anciens athlètes de la réalité et de nouveaux talents qui s’affronteront pour le prix de 2 millions de pesos, entre les tests de performance et d’endurance physique.

Il est à noter qu’au total il y aura 22 concurrents qui seront répartis entre les deux équipes, les membres seront les déjà connus Macky González, David Juárez et Ximena Duggan, ainsi que Jahir Ocampo, Dan Noyola, Evelyn Guijarro, AideeHernández , Javi Márquez, Marysol Cortés, Haber Gallegos, Irving Acosta, Yusef Farah et Keno Martell.

L’émission sera animée par Antonio Rosique et sera diffusée le lundi 16 août prochain à 19h30 sur le signal Azteca Uno, après la fin de la saison de Survivor Mexico le vendredi 13, une émission qui occupe actuellement cette plage horaire. .

Exatlón México est un programme mexicain de compétitions sportives basé sur le format original de la Turquie produit par TV Azteca pour Azteca Uno lors de sa première saison et dans Azteca 7 les premières de la deuxième à la quatrième saison.

Il a été créé le 16 octobre 2017, animé par l’animateur sportif Antonio Rosique, il comptait au départ 20 participants, répartis en deux équipes de 10 membres: les Famosos (Rouge) et les Contendientes (Bleu) (1, 2 et 3 saisons, alors que dans la saison 4, les équipes portaient le nom de Titanes (Reds) et Heroes (Blue), dans la saison 5, elles portaient le nom de Guardians (Reds) et Conquerors (Blue).

Les concurrents devaient s’affronter dans les différents circuits d’épreuves physiques et mentales pour remporter le prix de deux millions de pesos.

L’émission de téléréalité a été enregistrée sur les plages de la République Dominicaine, sa collection est de plus de 950 millions de pesos mexicains sur les 4 saisons.

Il est à noter que l’idée d’acheter les droits d’Exatlón est née du succès obtenu à La Isla et à Conquistadores del fin del mundo, émissions de téléréalité précédemment produites par TV Azteca.

Un format plus sportif que La Isla était prévu, car, malgré son succès, de nombreuses personnes se sont plaintes de passer beaucoup de temps à vivre ensemble et peu de temps sur les tests physiques et sportifs.