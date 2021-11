Participants de l’émission de télé-réalité ‘Pour l’amour ou pour l’argent’

Telemundo Pour l’amour ou pour de l’argent

La nouvelle émission de téléréalité sur la télévision hispanique qui sera diffusée sur Telemundo, Por Amor o Por Dinero, aura sa très attendue et grande première ce mercredi 17 novembre à 19 h / 6 h. Animé par la star internationale Carlos Ponce. Ici, un groupe de huit hommes et huit femmes célibataires de partout aux États-Unis se rencontreront pour la première fois dans une luxueuse oasis au milieu d’un paradis tropical, où les alliances pourraient se transformer en rivalités et les romances en trahisons dans leur quête pour trouver le le grand amour et gagnez le grand prix de 200 000 $ pour le couple gagnant.

Por Amor o Por Dinero est un nouveau format de réalité plein d’adrénaline et de surprises dans chaque épisode de deux heures du lundi au vendredi. Les téléspectateurs verront des célibataires s’affronter pour s’affronter dans une série de défis mentaux et physiques. Chaque soir, un couple gagnant gagnera une récompense qu’il pourra partager avec deux autres candidats de son choix, et chaque vendredi, un candidat recevra une nomination pour se retirer de l’Oasis. Alors que le public suit de près les concurrents, ils auront la possibilité de choisir leur partenaire idéal pour atteindre la grande finale jusqu’à ce que la paire gagnante, choisie par le vote du public, remporte le grand prix de 200 000 $ en espèces, 100 000 $ chacun.

Les célibataires sont :

José Luis, alias « El Campeón », un Mexicain de 36 ans originaire de Chicago, Illinois, ingénieur industriel et actuellement athlète actif dans les arts martiaux mixtes et champion du monde UWC (United Wrestling Coalition). Célibataire depuis quatre ans, il est à la recherche de l’amour et aspire à une femme qui a la présence et la sécurité pour fonder une famille.

Clovis, un Mexicain de 28 ans originaire de Los Angeles, en Californie, romantique, séduisant et invétéré. Cet acteur, mannequin et candidat à la télé-réalité à la recherche de son âme sœur, est toujours à la recherche d’un véritable amour. Il dit que lorsqu’il est amoureux, il est très dévoué, attentionné et accommodant. Son souhait est de se marier et d’avoir des enfants.

Lewis, un Dominicain de 29 ans de Boston, Massachusetts avec une personnalité énergique et toujours souriante. Cet entraîneur personnel connu sous le nom de « The Conqueror in Series » révèle qu’il ne croit pas en l’amour et qu’il est célibataire depuis près d’une décennie. Il aime les femmes naturelles, sans maquillage, gentilles et qui aiment danser.

Silverio, un Mexicain de 33 ans originaire de Los Angeles, en Californie, ancien joueur de football et entraîneur personnel. C’est un homme divorcé qui aime beaucoup son rôle de père et est prêt pour une seconde chance de trouver l’amour. Il aime une femme intelligente, confiante, attirante et féminine. Il n’aime pas une femme émotionnellement dépendante, intéressée, peu sûre d’elle et qui veut attirer l’attention.

Comme si, un jeune portoricain de 24 ans originaire de Vega Baja, à Porto Rico, qui aime tout ce qui a trait à la santé et aux arts, tout en étant familier, compétitif et amateur de défis. Il adore tomber amoureux et estime que la femme qu’il choisit comme partenaire doit avoir les mêmes valeurs que sa mère. Il a souffert de harcèlement pendant son adolescence, mais cela l’a amené à se consacrer davantage à sa condition physique. Il était fiancé, mais la relation s’est terminée avant d’atteindre l’autel.

Antoine, un Mexicain de 31 ans originaire de Los Angeles, en Californie, connu sous le nom de « El Mago ». Ce porteur de ceinture noire de Jiujitsu s’intéresse à la magie depuis son adolescence, quelque chose qu’il a utilisé pour ses conquêtes. Doté d’une personnalité honnête, qui dit ce qu’il pense et qui considère qu’il lui est difficile d’être fidèle, il avoue que sa fille idéale doit lui être très familière.

Ruben, un Espagnol de 30 ans originaire de Miami, en Floride, connu sous le nom de « El Chico Divertido ». Il est célibataire depuis six ans et dit qu’il n’a jamais été amoureux à 100 %. Croyez en l’attirance à première vue, car ce sont les premières impressions qui comptent. Il se considère comme un homme drôle, ambitieux et différent qui peut être le plus aimé ou le plus détesté.

Diégo, un Péruvien de 34 ans originaire de Miami, en Floride, considéré comme un séducteur naturel et un travailleur fidèle, dont le but est de fonder une famille. Il est très décontracté, aime la vie à la plage et croit au coup de foudre. Cela a toujours été de longues relations. Vous recherchez une femme qui prend soin d’elle dans tous les sens, qui a une bonne énergie et qui est indépendante.

Les femmes célibataires sont :

Karla, une Mexicaine de 33 ans originaire de Los Angeles, en Californie, qui croit au coup de foudre malgré le fait qu’elle a subi des déceptions amoureuses. C’est une femme spirituelle et territoriale qui se décrit comme résiliente, positive, passionnée, forte et amusante, et qui est à la recherche d’un homme audacieux, courageux, intense et aimant.

Glenda, une Mexicaine de 25 ans originaire de McAllen, au Texas, connue sous le nom de « El Alma Libre » pour sa personnalité extravertie et passionnée, mais son caractère fort. Ce scorpion passionné a obtenu un diplôme en psychologie. Son rêve est de se marier, d’avoir trois enfants et un partenaire de vie qui est aussi son meilleur ami.

Jennifer, un Dominicain de 29 ans du Bronx, New York. Bien qu’elle soit très aimante et protectrice, sa vie amoureuse a été difficile. Il avoue qu’il aime les hommes mûrs, puissants et responsables. Il prétend être la vie de la fête et préfère l’amitié des hommes à celle des femmes car ils sont très envieux.

Nobiraida, une portoricaine de 31 ans résidant à Miami, en Floride, qui est serveuse, même si elle a un diplôme en immobilier. Doté d’une personnalité caméléon et extrêmement extravertie, il n’aime pas dire son vrai âge puisqu’il se sent âgé de 20 ans. Il aime les hommes avec un joli sourire, confiants et avec un bon sens de l’humour.

Lysandra, un Cubain de 32 ans résidant à Miami, en Floride, qui a une personnalité forte, déterminée et ambitieuse. Elle est une croyante fidèle en l’amour et prétend que c’est la principale raison pour laquelle elle est toujours célibataire. Il se définit comme une personne hautement intuitive, passionnée et amoureuse de l’amour. De plus, il assure qu’il n’a pas besoin d’un partenaire parfait, mais il veut un amour sincère qui parvient à l’équilibrer.

Maricielo, une Péruvienne de 26 ans originaire de Los Angeles, en Californie, qui a été la première finaliste de Miss Pérou 2020, en plus de représenter son pays natal dans le concours Miss Grand International. Cette fanatique de Muay Thai (boxe thaïlandaise) se décrit comme une femme fabuleuse, extravertie, disciplinée et difficile à oublier car elle a cette étincelle qui relie les hommes et les attire.

Musique, une Guatémaltèque de 35 ans originaire d’Orlando, en Floride, connue sous le nom de « Sin Filtros ». Elle prétend être effrontée et abaisse toujours son âge pour conquérir des hommes beaucoup plus jeunes qu’elle. Mère d’un garçon de 10 ans, elle prétend que la première réaction des femmes est qu’elles l’envient.

Dyne, un Équatorien de 30 ans originaire du Queens, New York. Elle se considère comme une femme simple, disciplinée et persévérante. Son rêve est de rencontrer un homme qu’elle puisse admirer et avec qui elle puisse avoir des conversations intelligentes, mais elle n’est pas intéressée à avoir des enfants pour ne pas contribuer à la surpopulation de la planète.