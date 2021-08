Participation au Grand Prix des Pays-Bas réduite aux deux tiers de la capacité · .

in

Au sommaire : Les organisateurs du Grand Prix des Pays-Bas ont réduit le nombre de spectateurs susceptibles d’assister à la course à moins d’un mois de son déroulement.

En bref

Les tribunes de Zandvoort seront pleines aux deux tiersLe premier Grand Prix des Pays-Bas depuis 1985 aura lieu avec des tribunes remplies aux deux tiers seulement, ont annoncé les promoteurs, à la suite de discussions avec le gouvernement sur la manière d’atténuer l’impact de la pandémie sur la course.

“Pour moi, le verre est plein aux deux tiers”, a déclaré le directeur sportif de la course, l’ancien pilote de F1 Jan Lammers. « Nous allons juste le faire. Les trois sociétés à l’origine du Grand Prix des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, SportVibes et TIG Sports, ont décidé d’investir dans l’avenir de la F1 aux Pays-Bas.

Les détenteurs de billets doivent être prévenus au plus tard le mercredi 18 août s’ils pourront assister à la course. Ils auront la possibilité de reporter leur participation à la course de l’année prochaine ou de demander un remboursement.

Pénalité de grille pour Newgarden

Les espoirs de Josef Newgarden de réduire son déficit de 75 points sur le leader du championnat IndyCar Alex Palou ont été ébranlés. Le pilote Penske a subi une baisse de six places sur la grille pour la course de ce week-end après un changement de moteur non approuvé. Palou a déjà eu deux pénalités de ce type cette année.

Piastri vise le titre après des gains en qualifications

Piastri devance son compatriote junior alpin Zhou de cinq pointsLe pilote junior alpin et leader de la Formule 2 Oscar Piastri est convaincu qu’il peut résister à ses rivaux plus expérimentés et assurer le championnat cette année.

“Le rythme des qualifications était un domaine sur lequel nous voulions travailler à partir des tests d’après-saison l’année dernière et des tests de pré-saison cette année et nous avons dépassé cela”, a déclaré le championnat de Formule 3 en titre. « Je pense que la pole position à Silverstone montre ce travail acharné et c’était un gros point positif.

« Le rythme de course a été tout aussi fort. Il y a eu quelques erreurs et certaines choses sur lesquelles je peux travailler, mais c’est naturel en tant que rookie dans une saison de Formule 2. »

“L’objectif est d’essayer de remporter le championnat”, a-t-il ajouté. « Nous le menons en ce moment, au mérite. Nous n’avons pas eu de chance car nous avons été vraiment rapides à chaque week-end de course. Je sais que je peux définitivement me battre pour le championnat.

« Tout le monde a presque la même chance » – De Vries

Caractéristique : Comment l’incroyable finale du championnat du monde à 18 voies de la Formule E a eu lieuLe leader du championnat de Formule E, Nyck de Vries, estime que ses chances de remporter le titre ne sont guère meilleures que celles des 17 autres pilotes en lice lors de la finale de la saison ce week-end.

« Dimanche, il y aura un champion et je me sens bien. En même temps, je crois que tout le monde a des chances presque égales et tout le monde est toujours en lice et tout peut arriver.

“Nous l’abordons donc comme un week-end normal et j’espère que nous aurons un week-end comme Londres ou quelque chose qui est suffisant pour maintenir notre position et puis nous sommes heureux à la fin de la journée, il est difficile de vraiment voir comment cela va se dérouler. Nous allons nous concentrer uniquement sur notre travail et nous verrons où nous en sommes.

Dennis reste avec Andretti

BMW pourrait se séparer d’Andretti après la finale de la saison de Formule E ce week-end, mais l’équipe a annoncé que le pilote Jake Dennis resterait pour l’année prochaine.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Le leader des points @AlexPalou a terminé les premiers essais en tête, mais le nouveau venu impressionnant @lundgaardoff n’était que de 0,25 seconde plus lent à la septième place. Les qualifications pour le peloton de 28 joueurs arrivent dans quelques heures – suivez @racefanslive pour les mises à jour.#IndyCar – . (@racefansdotnet) 13 août 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Des équipes de Formule E en discussion pour créer une série de soutien (Formula Scout)

“Comme les équipes ne veulent pas voir les voitures Gen2 se perdre une fois qu’elles seront progressivement supprimées, elles ont discuté de la possibilité pour les voitures de continuer à courir dans une nouvelle série pour servir de tremplin à l’ère Gen3 plus rapide de FE. .”

Le vétéran de la F1 Albon profite de la scène IndyCar lors de la visite d’IMS (IndyCar)

“Si la bonne opportunité est là, ou disons que le manque d’opportunité est là en F1, et qu’il y a une opportunité ici, c’est une bonne opportunité avec une bonne équipe, et si dans ces prochains jours je pense que c’est quelque chose que j’apprécierais, évidemment puis les chances (de courir en IndyCar en 2022) augmentent.”

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 50 ans aujourd’hui, Jo Siffert décrochait la pole position du Grand Prix d’Autriche sur l’Osterreichring

Partagez cet article de . avec votre réseau :