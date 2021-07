Participation majoritaire : le pari de 250 millions de dollars de Blackstone sur Simplilearn

Kumar de Simplilearn a déclaré que la société envisagerait de lancer une offre publique initiale (IPO) dans les années à venir, mais n’a pas précisé de calendrier.

Des fonds de capital-investissement gérés par Blackstone ont acquis une participation majoritaire dans la société de technologie électronique Simplilearn dans le cadre d’un accord de 250 millions de dollars. L’investissement, qui comprend un mélange de transactions primaires et secondaires, a donné la pleine sortie aux premiers investisseurs de la start-up Helion Ventures Partners, Mayfield Fund et Kalaari Capital, a déclaré à FE Krishna Kumar, fondateur et PDG de Simplilearn.

Blackstone va acquérir près de 70% du capital de la start-up, ont indiqué des sources.

La société basée à Bengaluru, à San Francisco et en Californie tirera parti de la présence mondiale de Blackstone pour étendre sa portée. La société utilisera la nouvelle injection de capitaux pour lancer de nouveaux programmes, nouer des partenariats avec davantage d’entreprises et d’universités, créer de meilleurs produits et s’appuyer sur ses capacités technologiques, a déclaré Kumar.

Fondée en 2010, Simplilearn propose plus de 100 programmes en collaboration avec des universités mondiales et indiennes qui aident les professionnels en début et à mi-carrière à acquérir des compétences numériques de nouvelle génération dans des fonctions telles que le cloud, la science des données, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et la cybersécurité. Des marques telles qu’IBM, Microsoft et Amazon utilisent la plate-forme pour perfectionner leurs employés. Simplilearn prétend avoir servi plus de deux millions de professionnels dans 150 pays. La plate-forme qui rivalise avec upGrad parmi une multitude d’autres entreprises indiennes de technologie électronique propose plus de 1 500 cours en direct chaque mois et compte environ 100 000 utilisateurs actifs par mois.

L’investissement marque le premier investissement en capital-investissement de Blackstone (pour une participation majoritaire) en Asie dans une société de technologie grand public. La société basée aux États-Unis gère 649 milliards de dollars d’actifs qui comprennent des véhicules d’investissement axés sur le capital-investissement, l’immobilier, la dette publique et les actions et l’immobilier. “Comme de nombreux autres secteurs, la technologie perturbe l’éducation et la technologie de l’éducation a été un thème de conviction pour Blackstone en Inde et dans le monde…..nous nous attendons à ce que ce soit le premier de nombreux investissements de ce type en Asie”, Amit Dixit, responsable Asie pour Blackstone Private Equity, a déclaré.

Blackstone avait été un investisseur dans Aakash Educational Services, mais a quitté l’entreprise après que Byju a acquis le fournisseur de services de préparation aux tests physiques dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions de près d’un milliard de dollars. Actuellement, Blackstone détient une participation minoritaire dans Byju’s.

L’espace ed-tech local a connu une ruée vers les offres depuis le début de la pandémie, la fermeture des établissements d’enseignement augmentant la demande d’apprentissage en ligne, augmentant les abonnements. Les gens sont également devenus plus ouverts à opter pour des cours professionnels en ligne. Les experts de l’industrie parient sur la croissance d’un mode d’apprentissage hybride après la pandémie. Byju’s et upGrad font partie des entreprises qui ont levé de nouvelles levées de fonds cette année.

Kumar de Simplilearn a déclaré que la société envisagerait de lancer une offre publique initiale (IPO) dans les années à venir, mais n’a pas précisé de calendrier.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.