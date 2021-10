Participation réussie au semi-triathlon d’Ibiza

25/10/2021 à 18:50 CEST

Les Semi-triathlon d’Ibiza a clôturé son édition la plus émouvante et incertaine en raison des intempéries et de la pandémie de coronavirus. Cependant, les mésaventures n’ont pas empêché la participation de 500 triathlètes dans la avant-dernière étape de la Coupe d’Espagne de triathlon de Moyenne et Longue distance. 1,9 kilomètre de natation plus 80 kilomètres de partie vélo et un dernier semi-marathon infernal de 21 kilomètres constituaient l’épreuve.

La liste des participants inclus Des triathlètes d’élite avec des athlètes amateurs dans le seul objectif de terminer la course. Les deux catégories d’athlètes se distinguaient déjà au départ de la plage de Ses Figueretes, à 8 heures du matin pour les professionnels et quelques minutes plus tard pour les amateurs. Sans aucun doute, l’une des attractions de l’événement de triathlon était la vue magnifique sur l’île des Baléares, puisque le circuit cycliste était chargé de parcourir les lieux les plus emblématiques d’Ibiza.

Concernant le classement final, dans la catégorie hommes Emilio Aguayo a terminé le test en premier avec un temps de 3 heures et 50 minutes. Ils ont été suivis par Pedro José Andújar et Pello Osoro en deuxième et troisième position, respectivement.

Concernant la catégorie féminine, Helene Alberdi a remporté la victoire en 4 heures, 20 minutes et 27 secondes, accompagnée sur le podium par Esther Rodríguez, deuxième, et Natalia Bermúdez, troisième. Le vainqueur de la catégorie féminine et le vainqueur de la catégorie masculine ont déjà été proclamés champions d’Espagne de triathlon moyenne distance à Bilbao le 18 septembre.