Participez aux ateliers d’écriture créative de Bogotá

Pourquoi raconte-t-on des histoires ? D’où vient ce besoin ? Quels sont les différents éléments théoriques et pratiques qui composent le métier d’écrivain ? En abordant certaines de ces questions, Ateliers d’écriture créative du district de Bogotá, ils sont une invitation de Idartès pour ce 2022.

Il existe cinq espaces de formation dans lesquels certaines des réponses à ces questions peuvent être trouvées et en même temps, interpellent de nouvelles voix qui osent dire ce qu’elles voient, ce qu’elles ressentent, ce qui les émeut. Les inscriptions sont ouvertes du 2 au 31 janvier 2022, jusqu’à 17h00, dans ces cinq genres littéraires.

« C’est l’occasion de se former dans cinq genres littéraires différents, avec des professeurs de longue date et des experts en écriture créative. Cette année nous avons pris la décision de revenir à la présence, avec toutes les mesures et protocoles de biosécurité, et nous sommes très heureux, en ce moment, de nous retrouver autour de l’écriture », dit-il Adriana Martínez-Villalba, Responsable Littérature Idartes.

Les ateliers s’adressent aux habitants de Bogotá, âgés de 16 ans et plus et se dérouleront en vingt-quatre heures par semaine, pour un total de quatre-vingt heures en présentiel. Les ateliers sont gratuits et se dérouleront les samedis entre le 19 février et le 16 juillet 2022. Les horaires et lieux seront indiqués aux personnes retenues, il y aura 30 participants par atelier.

Pour vous inscrire aux ateliers, vous pouvez cliquer sur les liens suivants :