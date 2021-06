Participez pour avoir une chance de gagner la caisse à butin de CinemaBlend Marvel Disney + Collection Giveaway

Nous nous sommes associés à Loot Crate pour un cadeau merveilleux ! Nous offrons cinq des collections capsules Marvel Studios Disney+ de Loot Crate, composées de vêtements Marvel sous licence officielle inspirés de leurs émissions Disney+.

La collection Disney + comprend des vêtements Marvel en édition limitée sous licence officielle inspirés de leurs émissions Disney + WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier et Loki, et vous pouvez voir la marchandise sur la photo ci-dessus. Si vous êtes vraiment chargé d’un but glorieux, prenez simplement une seconde pour remplir le formulaire ci-dessous pour participer et courir la chance de gagner l’une des collections ! Cinq personnes gagneront et vous avez jusqu’au 13 juillet à 23h59 CT pour participer. Nous choisirons les gagnants le lendemain, alias le jour de la finale de Loki !

Vous pouvez également consulter les autres collections de Loot Crate, comme leurs caisses Core et Deluxe.