Participez pour avoir une chance de gagner le cadeau Harry Potter de CinemaBlend

Nous sommes ravis d’annoncer notre dernier cadeau en partenariat avec Insight Editions ! Insight Editions poursuit son programme de publication à succès et primé Wizarding World avec quelque chose pour tous les fans de Harry Potter à tous les prix. Leur collection automne 2021 comprend le calendrier de l’Avent Holiday Magic, Knitting Magic: More Patterns from Hogwarts and Beyond et Magical Creatures: A Movie Scrapbook, et nous offrons 3 exemplaires de chacun !

Entrez simplement votre adresse e-mail ci-dessous pour courir la chance de gagner un lot de ces livres magiques. Le concours se termine à 12 h 00 CT le 24 septembre. Les gagnants seront choisis au hasard et notifiés par e-mail.