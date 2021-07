Participez pour avoir une chance de gagner un billet pour Snake Eyes de CinemaBlend

in

Le prochain blockbuster d’Henry Golding est presque là, et nous vous offrons des billets pour aller le voir ! Snake Eyes: GI Joe Origins met en vedette Golding en tant que Œil de vipère, un mystérieux combattant solitaire, accueilli et entraîné par un ancien clan ninja japonais appelé les Arashikage. Mais il constate que sa loyauté est mise à l’épreuve lorsque des secrets de son passé sont révélés, alors qu’il finit par devenir le célèbre héros de GI Joe. Le film sort en salles le 23 juillet.

Nous donnons 15 codes fandango du film (alias des codes pour obtenir des billets gratuits dans n’importe quel théâtre Fandango) et des articles amusants, notamment des mini-affiches, des lunettes de soleil, des serviettes de rallye et des masques faciaux. Chaque gagnant recevra un code Fandango et les quatre prix swag. Remplissez simplement le formulaire ci-dessous pour tenter votre chance ! Vous avez jusqu’au 22 juillet à 12h CT pour participer.