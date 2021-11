Participez pour courir la chance de gagner un sac de technologie gratuit de The Verge

Tout le monde aime les sacs. Ils sont essentiels dans notre vie de tous les jours, et il existe un million de styles pour répondre aux goûts de chacun. Savez-vous comment les sacs peuvent être encore meilleurs ? Quand The Verge les charge de technologie gratuite et les donne à l’un de nos lecteurs chanceux !

Ici, à The Verge, nous examinons toujours les dernières technologies – en examinant et en essayant les derniers gadgets – et parfois nous nous retrouvons avec des choses supplémentaires que nous savons que quelqu’un va adorer. C’est votre chance de gagner le sac élégant que vous voyez sur la photo ci-dessus ainsi que la technologie mystérieuse que nous avons réussi à fourrer dans ses profondeurs intérieures.

Le sac est un ancien modèle du sac de voyage Nomatic 40L. Il s’agit d’un grand sac à dos d’une valeur de 280 $ à lui seul, et nous avons réussi à y mettre suffisamment de friandises pour porter la valeur totale du colis à 958 $.

Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Alors pourquoi le mystère ? Eh bien, nous aimons vous tenir en haleine, et seul le gagnant saura quel est le contenu une fois qu’il aura reçu le pack de soins.

Pour participer, consultez le widget ci-dessous et abonnez-vous à notre newsletter Verge Deals. Le tirage au sort commencera à 9 h HE aujourd’hui, le 15 novembre, et se poursuivra jusqu’à 9 h HE le mercredi 6 décembre. Bonne chance!

PAS D’ACHAT NÉCESSAIRE. NUL LÀ O INTERDIT PAR LA LOI. Le concours commence à 9h00 HE le 15/11/2021 et se termine à 9h00 HE le 12/06/2021. Ouvert aux résidents légaux des 50 États des États-Unis et de Washington DC, majeurs et ayant accès à Internet et à une adresse e-mail valide. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues. Des restrictions d’admissibilité supplémentaires s’appliquent. Les règles officielles, qui régissent, peuvent être consultées ici : Règles officielles. Politique de confidentialité des commanditaires. Commanditaire : Vox Media, LLC, 1201 Connecticut Ave., 11th Floor, Washington DC 20036