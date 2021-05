Participez pour gagner le nouvel iPad Pro de tomtoc + 20% de réduction sur les étuis Participez pour gagner le nouvel iPad Pro de tomtoc [Giveaway]

Au cas où vous auriez manqué l’annonce la semaine dernière, 9to5Rewards s’associe à tomtoc pour offrir à un lecteur chanceux le nouvel iPad Pro. En plus du cadeau, les lecteurs peuvent également obtenir de bonnes affaires sur les étuis, pochettes et sacs pour iPad, avec 20% de réduction sur l’ensemble du site de tomtoc. Rendez-vous ci-dessous pour un meilleur aperçu de l’un de nos nouveaux accessoires iPad préférés et participez pour gagner le dernier iPad Pro M1.

PadFolio: obtenez plus de fonctionnalités de votre coque iPad

PadFolio offre aux utilisateurs d’iPad un étui fiable et une tonne de fonctionnalités. Avec des tests de qualité militaire et un tissu hydrofuge, tomtoc offre une protection fiable contre les éléments et la plupart des environnements. Le PadFolio utilise du matériel de confiance et incorpore des fermetures éclair YKK durables pour assurer une récupération et un accès en douceur au fil du temps. Le PadFolio abrite une poignée confortable à l’extérieur de l’étui rigide, ce qui permet un sac de voyage facile et léger.

Le PadFolio de tomtoc est également la solution idéale pour les utilisateurs d’iPad qui souhaitent organiser leurs accessoires et câbles dans un seul emballage pratique. L’intérieur du PadFolio multi-faces comprend une tonne de segments élastiques et de poches en filet, qui permettent des fentes de rangement séparées pour chaque produit dont vous avez besoin lors de vos déplacements. Et avec le compartiment pour tablette désigné, vous n’avez pas à vous soucier des rayures accidentelles ou des fissures causées par des accessoires bourrés. tomtoc s’est assuré de faire de la place pour tout, des crayons Apple, des adaptateurs et des folios de clavier.

Le Padfolio est disponible dans jusqu’à 10 couleurs. Vous pouvez acheter PadFolio pour: 10,2 / 10,5 pouces, 10,9 pouces (iPad 4) et iPad Pro 11 pouces – avec 20% de réduction à la caisse, maintenant.

Comment entrer:

Pour courir la chance de gagner l’iPad Pro (11 ″, 2021, base), entrez votre nom et votre adresse e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters de tomtoc et de .. Assurez-vous de partager notre cadeau sur Facebook ou Twitter et suivez tomtoc sur Facebook et Twitter pour les dernières mises à jour. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 mai 2021. Ouvert aux lecteurs des États-Unis et du Canada uniquement. Si vous visualisez ceci sur mobile et ne voyez pas l’option pour entrer, cliquez ici.

