Partie 1 : The Bryson Coaster, plus NBA Over/Unders avec Joe House

Dans la première partie d’un podcast en deux parties du dimanche soir, The Ringer’s Bill Simmons est rejoint par Joe House pour discuter du drame sur le parcours du championnat BMW entre Bryson DeChambeau et Patrick Cantlay, et de l’excitation qu’il a apportée à Bill et House (2 :15), avant de discuter de quelques paris sur les gains totaux de la NBA qu’ils envisageaient (16:20).

Hôte : Bill Simmons

Invité : Joe House

Producteur : Kyle Crichton

