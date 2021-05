Partie 2, dans laquelle le fou finalise la transformation fondamentale d’Obama en Amérique ⋆ .

Croyant depuis toujours que le capitalisme sert l’humanité mieux que toutes les autres tentatives pour diriger l’économie d’une nation, j’ai toujours raillé l’idée de Marx / Engels de l’inévitabilité de la disparition du capitalisme. Mais en 2021, avec l’avènement de l’administration Biden, nous assistons à la concrétisation de la prédiction Marx / Engels, avec la phase finale de l’effort de Barack Obama pour transformer fondamentalement l’Amérique.

La chose étrange est que le capitalisme n’est pas écrasé par le soulèvement et la haine croissante des masses composant la classe moyenne américaine comme Marx l’avait prédit. Au contraire, le Parti communiste chinois prouve qu’il est meilleur dans le capitalisme que l’Amérique, et les communistes utilisent l’administration Biden, ainsi que les plus grandes entreprises américaines, pour hâter la chute de l’économie américaine. Ainsi, certaines sociétés capitalistes sélectionnées en Amérique servent les fins des communistes aux dépens des citoyens américains, à la demande pressante de Joey Biden et de sa bande de gauchistes anti-américains. Merci, Joey.

La preuve de cela est que nos plus grandes entreprises et nos médias d’information de gauche aident les communistes chinois, qui restent au pouvoir en utilisant le travail des esclaves, l’emprisonnement et la torture pour soumettre leurs sujets, et trop de sociétés américaines servent le gouvernement chinois avec les outils pour maintenir les citoyens chinois subjugués tout en se plaignant de la nouvelle loi électorale dans l’État de Géorgie.

Big Baseball, Big Basket Ball, Delta Airlines, Coca-Cola, AT&T et d’autres grandes entreprises attaquent en fait les lois étatiques et fédérales dûment adoptées aux États-Unis, dans le but de gagner les faveurs du régime Biden, alors que les démocrates assument plus de politique. pouvoir et contrôle sur la nation. Récemment, de grandes entreprises de l’État de Géorgie ont attaqué la législation promulguée par la législature géorgienne, et ces entreprises ont affirmé, tout comme le parti démocrate souhaite qu’elles affirment, que les lois électorales étaient injustes pour les électeurs noirs, tandis que de nombreux autres États américains avaient des lois existantes sur les livres qui sont plus restrictifs à bien des égards que les lois géorgiennes qui sont critiquées. Et les lois de vote de la Géorgie ne sont pas aussi restrictives que l’esclavage flagrant pratiqué en Chine, et nos entreprises ne s’opposent à aucune pratique nationale de la Chine, car la Chine offre un marché si vaste aux entreprises américaines pour fonctionner et en tirer des bénéfices, aux dépens. de leurs clients américains et des malheureux citoyens chinois.

Les grandes entreprises technologiques américaines ouvrent la voie à la disparition de l’Amérique et cèdent à la Chine en fournissant des applications de haute technologie aux Chinois qui leur permettront d’espionner et de punir leurs citoyens pour avoir utilisé Internet ou leurs iPhones d’une manière que les dirigeants chinois ne font pas. Je n’approuve pas, un peu comme l’annulation de nos propres citoyens lorsque nous twittons des choses que les grandes technologies n’approuvent pas, et comme lorsque le président Trump a écrit des choses véridiques qui n’ont pas rencontré l’approbation de notre presse mensongère de gauche. Ces malversations mettent fin au libre échange d’idées et de discussions et ne font que nuire à notre nation tout en faisant taire les expressions vraies et honnêtes, et seul le côté conservateur de l’allée est réduit au silence.

Les reportages qui étaient d’intérêt public avant les élections de 2020, qui auraient pu nuire à Biden dans sa campagne pour la présidence, ont été éliminés des médias sociaux, où de nombreuses personnes malheureuses et mal informées obtiennent leurs nouvelles. Et CNN et d’autres organes d’information de gauche ont également bloqué volontairement le scandale Hunter Biden et n’ont pas rendu compte des émeutes qui ont brûlé des villes américaines de Seattle à Baltimore tout l’été de l’année dernière.

Des informations contraires à ce que le gouvernement veut que nous sachions, comme les mensonges covid, les émeutes constantes de gauche, le taux de meurtres en augmentation rapide dans les grandes villes dirigées par les démocrates, la persécution continue de Donald Trump et de ses partisans, disparaissent et passent inaperçus. comme s’ils ne s’étaient jamais produits.

Il semble que le fascisme et le communisme prennent effectivement le dessus sur notre société capitaliste traditionnelle, mais pas du tout comme Marx et Engels l’avaient prédit. Avec la politique de frontière ouverte de Biden et les vagues massives et les caravanes contenant des dizaines de milliers de Centraméricains qui grouillent à travers le Mexique à l’invitation de Joey, apparemment parce que nos grandes entreprises veulent une main-d’œuvre bon marché afin de réaliser de plus grands profits. Et avec cette plus grande offre de main-d’œuvre non qualifiée et sans instruction, nuisant ainsi aux possibilités d’emploi des citoyens américains actuels à bas salaires et menaçant la prospérité et la stabilité de notre société, la nation en souffre.

Et n’oubliez pas la corruption qui a conduit au verrouillage sociétal prolongé causé par le covid et le port forcé de masques faciaux inutiles. Et probablement la chose la plus corrompue que l’administration Biden ait faite a été de permettre au syndicat corrompu des enseignants, qui a refusé d’autoriser l’enseignement en classe en 2020 et 2021, d’écrire la justification et les règles «scientifiques» présumées du CDC qui permettaient aux enseignants de rester en dehors des salles de classe et exiger une rémunération plus élevée pendant près de deux ans. Ces pratiques corrompues et non scientifiques ont nui à la santé et à l’avenir des enfants américains, alors que les démocrates et les enseignants valsaient ensemble aux appels angoissés des citoyens sans travail et des enfants non scolarisés. C’était une corruption politique destructrice de la pire espèce et une preuve de la politique démente du parti démocrate américain.

Donc, étant donné que Biden a relancé la Transformation fondamentale d’Obama de l’Amérique, qu’est-ce qui donne à ces insensés de gauche le droit de détruire ma nation et sa constitution à leurs propres fins dictatoriales? La botte étouffante de liberté que le parti démocrate d’extrême gauche a sur la gorge de l’Amérique pourrait très bien mettre fin à nos libertés personnelles et à la prospérité de notre nation pour toujours à moins que nous ne nous unissions pour combattre ce mal qui nous confronte.