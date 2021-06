Partie II — Insensé ou juste maléfique ? Donald Trump et Adolph Hitler revisités 10z viral

PARTIE I TERMINÉE PAR : Le président est, par définition, un homme faible avec un ego psychologiquement fragile. Trump semble toujours tenir bon et ne jamais reculer, pour ses partisans, dont beaucoup souffrent peut-être des mêmes faiblesses, apparaît comme une force. Quelles que soient les tentatives de rationalisation des déplorables de Trump, ou la base de quelque nom que ce soit, pour transformer émotionnellement « faible et peu sûr » en « fort et magistral », cela ne change pas la réalité. Trump reste un homme faible avec un ego psychologiquement fragile. La rigidité psychologique de Trump n’est pas un signe de force mais une indication de faiblesse. Il ne tient pas debout parce qu’il est fort, mais parce qu’il est obligé de le faire pour protéger son ego fragile. Il n’est pas nécessaire d’avoir un docteur en psychiatrie pour écrire ces mots. J’ai su qu’ils étaient vrais et je les ai écrits sans attribution parce qu’ils étaient mes mots ne nécessitant aucune note de bas de page. Tout PDG ou directeur d’école de district qui a interrogé des centaines de candidats à des postes professionnels et a pris la décision binaire d’embaucher ou de ne pas embaucher devrait facilement percevoir la vérité dans ces mots sans preuve supplémentaire, mais ce dont vous avez été témoin alors que Trump a bafoué, raté et balbutié des bêtises en commençant par sa descente dans «l’escalier d’or» à des démonstrations sans fin et éhontées d’incompétence, de mensonges, de mauvaises embauches du chef de cabinet présidentiel en tant qu’être avide, immoral, sans âme, narcissique, psychiatriquement schizophrène, narcissique et tordu.

Ce sombre aperçu de la maladie mentale n’est qu’un parmi tant d’autres, tout comme la demi-douzaine de livres environ révélant Trump, ses comportements et le chaos à la Maison Blanche pendant ses années en tant que président des États-Unis d’Amérique. Malheureusement, les cultistes de Trump, qui ont déjà échantillonné trop de lots de son Kool Aid, ont vu les événements des prochains paragraphes en direct et en couleur à travers un filtre Trumpien et ont adhéré à sa version modifiée de la réalité. Mais le comportement de Trump montre également un autre aspect d’inaptitude mentale et un trouble de la personnalité bien au-delà de la normale.

Freud a utilisé le mot ego dans le cadre de sa théorie psychanalytique. Selon Freud, chaque personne a un psychisme composé de trois parties : le ça, le moi et le surmoi. Le ça fait référence à la partie de l’esprit qui est primitive et instinctive. Le surmoi fait référence à la partie de l’esprit qui est critique ou moralise à propos de ce que vous pensez ou faites. L’ego est la troisième partie de la psyché : le « médiateur conscient » qui prend les décisions. Ergo, Trump est né avec une identité gargantuesque engorgée et un ego de taille similaire qui errent actuellement librement ensemble sur le terrain de son Bedminster Golf Club, sa résidence d’été actuelle dans le New Jersey. Les gardiens de Trump insistent sur le fait que son identité indisciplinée et son ego gonflé par la psychiatrie portent un collier de chien électronique associé à une « clôture invisible » pour les retenir sur les terrains du club de golf.

Les deux existent dans un état de guerre constant rappelant l’inspecteur Clouseau de la Panthère rose attaqué à des moments étranges par son majordome asiatique et partenaire de dojo. Le surmoi de Trump s’est éloigné de son ego dysfonctionnel et de son identité de « gars sauvage et fou » depuis sa naissance hors de la chute de rodéo, ou des étriers de la table d’accouchement, reniflant et craquant avec colère lors de son accouchement dans le Queens NY. Le surmoi de Trump a la taille d’une pilule de nitroglycérine de 0,2 mg, ou d’un flocon de pellicules, et réside dans son contenant de médicament d’origine, un pot d’un huitième de pouce de diamètre sur un pouce et demi de haut qui pourrait fournir des maisons si jamais la location de surmoi devenait difficile à trouver – c’est une sorte de tour Trump de la taille d’un « Chérie, j’ai rétréci les enfants » avec trois cents condominiums super rétrécis.

TRUMP EFFRAYÉ PAR L’ENVAHISSEUR DE STAGE DE DISCOURS – DÉTAIL DE SERVICE SECRET D’EMBRAYAGES POUR LA PROTECTION

https://www.theguardian.com/us-news/video/2016/mar/14/donald-trump-protester-stage-ohio-rally-video

Le clip, qui a parfois également été rejoué à la télévision, de Trump lors de l’un de ses rares événements de parole en plein air, paniqué et baissant la tête de peur lorsqu’il a aperçu un intrus de cinquième année montant sur la scène était un autre élément important. révèlent que les candidats démocrates à la présidentielle auraient dû se montrer avant, pendant et après chaque arrêt de campagne. Ce clip télévisé montre qu’il est le faux sans cran qu’il est, des éperons osseux et agissant comme un roi guerrier. Dès que Donnie Yellowheart a aperçu l’intrus de la taille d’une pinte du coin d’un œil, il a fait de son mieux Jerry Lewis « Oh, papa, j’ai peur », en avançant rapidement et en sautant dans les bras de Dean Martin pour se protéger – mais dans la vraie vie, enroulant ses bras grassouillets autour de son détail de protection des services secrets le plus proche vers lequel il s’est enfui. Il envisageait probablement de cacher son visage dans l’une des aisselles des services secrets.

Le miaulement d’effroi de Trump n’était pas audible à la télévision, mais on pouvait probablement l’entendre au bord du ring. Cet exemple de notre commandant en chef semi-intrépide faisant son choix instantané d’une réponse de vol (oubliez le combat, je suis hors d’ici) après l’homme qui a été presque instantanément lutté au sol par un scrotum de son détail protecteur (Un scrotum est défini comme six agents des services secrets ou plus) tandis que la lionne lâche se recroquevilla dans les bras puissants de son détail des services secrets. Le petit homme qui cherchait probablement un autographe a été rapidement emmené en laisse de taille pékinoise était également très révélateur de caractère. Lorsque M. Peepers est parti en toute sécurité, Trump a fait semblant de s’éloigner de ses figures paternelles des services secrets comme s’il avait été retenu contre sa volonté virile, et sa démarche est de nouveau revenue au podium. Ses petits pas hachés sont devenus les grandes foulées de John Wayne conçues pour montrer qu’il donnait à ces «grands garçons» sous sa jambe de porc et ses chaps suffisamment d’espace pour respirer.

Saisissant le micro de la scène, il a souri “J’étais prêt pour lui.” “Mais les gars des services secrets étaient trop rapides.” La foule applaudit sauvagement. “c’est une bonne chose pour lui qu’ils l’aient atteint avant moi”, imitant le coup et le crochet d’un boxeur, et claquant un petit poing dans l’autre petite main. La foule en adoration voyait Rocky Balboa, pas le gros Donnie, et applaudissait encore plus sauvagement et acceptait son imitation de boxeur aux petites mains aussi naïvement qu’ils transformaient l’insécurité de l’ego de Trump en une force.

Ou comme Jack Nicholson, dans le rôle du colonel Nathan R. Jessep dans “A Few Good Men”, avait l’habitude de dire: “Ils ne pouvaient pas gérer la vérité”. Mais aussi comme le récit de Trump de cet incident unique, comme seul son esprit s’en souvient, montre clairement que « Trump ne peut pas dire la vérité ». Juste un aspect de plus de l’inaptitude mentale et d’un trouble de la personnalité bien au-delà de la normale. Bien que la plupart des Américains espèrent ardemment que ce soit peu probable, Trump réitère un autre coup à la Maison Blanche. Si d’une manière ou d’une autre, il incite les républicains à le nommer en 2024, éclatez le clip de la lâcheté de Trump en serrant les autres pour le protéger de son intrus idiot, et montrez-le encore et encore. Le « chimpanzé obèse » apparaîtrait à jamais comme le garçon ou la fille scoute qu’il est vraiment. Quelle mauviette nous avons en Donald, pleine de lâcheté à cacher. (Un de mes hymnes préférés)

Au contraire, des millions de personnes ont voté pour élire Trump président, et apparemment, la plupart d’entre eux pensent qu’il a été un président merveilleux sans déficience mentale ni problème de comportement. Certains partisans reconnaissent quelques-uns, sinon tous, de ses nombreux défauts énormes en choisissant parmi son narcissisme, sa vindicte, sa cruauté, sa crudité, son discours de Trump et ses tweets inappropriés ; mais pour la base de Trump, et la plupart de ses facilitateurs du Congrès, la plupart de ses “faiblesses” reconnues sont “juste Trump étant Trump”. Les autres bizarreries en voyant ses nombreuses psychoses – ils s’en soucieront plus tard.

De nombreux démocrates croient au narcissisme de Trump, au mensonge constant, à la malhonnêteté, à la confusion quant aux notables historiques vivants et aux morts, à la vindicte, aux phobies des germes, au manque d’empathie ou de sympathie humaine, à la cruauté, à la crudité, à la misogynie et à la misanthropie, son discours de Trump totalement incompréhensible, des tweets inappropriés , et ses autres comportements erratiques et inacceptables sont la preuve de son inaptitude à la présidence et d’une variété de maladies mentales officiellement non diagnostiquées qui prouvent qu’il n’est pas qualifié pour le poste.

Personne ne peut connaître le pourcentage de personnes, démocrates, indépendantes ou non inscrites en tant qu’électeurs, qui pensent que Trump est atteint d’une maladie mentale – ou souffre de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence, mais c’est important. Ce groupe attribue son comportement inexcusable à un sous-produit de la psychose, car il est si difficile d’accepter une telle énormité du mal comme toute autre forme de psychose. Juste regarder les tics, les grimaces, les tics de Trump ; son discours changeant de stentor, en zézaiements ; au chuchotement du Devil Whisperer lorsque le timbre de sa voix tombe dans un murmure exagéré alors qu’il pisse à nouveau dans l’oreille de Satan avec une autre insulte sans précédent d’une personne décente qui ne mérite pas un tel écart présidentiel des normes civilisées.

Mais difficile ou pas, après dix ans de recherche sur l’état physique, émotionnel, intellectuel et psychiatrique d’Adolph Hitler par le Dr Fritz Redlich, neurologue et psychiatre, a conclu : « Les crimes et les erreurs d’Hitler n’ont pas été causés par la maladie. “Hitler savait ce qu’il faisait et il a choisi de le faire avec fierté et enthousiasme.”

Donc, à moins que quelqu’un ne soit prêt à argumenter que (1) et (2) ci-dessous sont « VRAI » et ensuite argumenter que (3) est « FAUX

(1) en tant que président, les actions de Donald Trump ont été jusqu’à présent aussi mauvaises, voire pires, que l’holocauste d’Hitler au cours duquel six millions de juifs et environ cinq millions de Roms, témoins de Jéhovah, homosexuels, etc. tous ont été assassinés. AUSSI MAUVAIS QUE TRUMP A agi, (1) est FAUX.

(2) pendant qu’il était président, les délires paranoïaques de Trump contrôlaient davantage son comportement que ceux d’Adolph Hitler, à propos desquels le Dr Redlich a écrit : « Les délires paranoïaques d’Hitler pourraient être considérés comme un symptôme de troubles mentaux, mais la plupart de la personnalité fonctionnait plus que adéquatement, il savait ce qu’il faisait et il a choisi de le faire avec fierté et enthousiasme. POUR LA MÊME JUSTIFICATION POUR LES DEUX, (2) est également FAUX.

(3) si les deux (1) et (2) sont faux, la seule explication du comportement d’Hitler ou du président est que les deux devraient être étiquetés par le mot « ne jamais prononcer : » MAL. Même ainsi, une épaisse couche impénétrable de folie existait et existe à la fois dans les monstres et dans leurs âmes creuses. Les actions de Donald Trump, aussi horribles qu’elles aient été, ne sont pas près d’être équivalentes à celles d’Hitler, mais si Hitler était tenu par le Dr Redlich pour être psychiatriquement responsable de ses actions bien pires logiquement, Trump devrait donc être tenu à cette même norme pour ses moindres comportements et actions de narcissisme, mensonge constant, malhonnêteté, confusion quant aux notables historiques vivants et morts, sa vindicte, ses phobies des germes, son manque d’empathie ou de sympathie humaine, sa cruauté, sa crudité, sa misogynie et sa misanthropie, son discours confus et incompréhensible de Trump, ses tweets pervers et ses autres comportements erratiques et inacceptables dans leur ensemble doivent également être jugés, tout comme ceux d’Hitler par le Dr Redlich, comme le MAL.

Un facteur aggravant dans les deux cas est que les deux hommes EVIL ont mené leurs actions EVIL à des niveaux et des capacités très différents pour EVIL “avec fierté et enthousiasme”.

ADOLPH HITLER ÉTAIT UN PSYCHO MALVEILLANT GARGANTUAN ET DONALD TRUMP EST UN PSYCHO LÉGÈREMENT MOINS MAL, MAIS LES DEUX MONSTRES ÉTAIT/SONT ENCORE DES PSYCHOS MALVEILLANTS !

_______

David L. Cattanach