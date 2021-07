Partir du bon pied

19/07/2021 à 15h56 CEST

pari

Les internationaux espagnols de Luis de la Fuente Ils feront leurs débuts ce jeudi à 9h30 en Espagne contre l’équipe égyptienne. Les paris sportifs accordent à l’Espagne un grand favoritisme pour cet affrontement, comment pourrait-il en être autrement, puisque l’équipe nationale est la favorite pour la médaille d’or.

L’Espagne est encadrée dans le Groupe C du tournoi, avec l’Argentine et l’Australie, plus l’Egypte susmentionnée. Le tournoi est composé de 16 équipes qui forment quatre groupes. Dans tous les groupes, les deux premières équipes se qualifieront pour les quarts de finale.

L’Espagne doit imposer son favoritisme dès le premier instant et commencer le tournoi du bon pied pour éviter d’éventuelles frayeurs en quarts de finale. Le rival, a priori, à battre dans cette phase de poules sera l’Argentine, donc face à l’Egypte et l’Australie la sélection de Luis de la Fuente devrait égaliser les points.

L’Espagne se rend au Japon avec un groupe de joueurs de haut niveau, dans lequel il y a plusieurs internationaux absolus qui viennent de jouer l’Eurocup sous Luis Enrique. Ces footballeurs sont Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo et Oyarzabal. Cette liste de grands joueurs est rejointe par d’autres joueurs de haut niveau, tels que Mikel Merino, Ceballos et Asensio, entre autres.

En bref, La liste de l’Espagne signifie qu’elle présente un énorme potentiel pour le tournoi et donc Betfair la considère comme la favorite pour la médaille d’or avec un quota de 3,30. Évidemment, le favoritisme pour gagner un tournoi de ce type est relatif, car il y a de grands rivaux qui vont le rendre très difficile, comme le Brésil, qui est le deuxième favori après l’Espagne, et l’actuel champion olympique.

Pour ce jeu, les paris sportifs sont totalement remis aux Espagnols et Si nous voulons parier en leur faveur et obtenir un quota légèrement supérieur, nous devons nous tourner vers des marchés alternatifs. J’ai peu de doutes sur la victoire de l’Espagne dans ce match, car ils ont beaucoup plus de qualité et d’expérience que leur rival.

De cette façon, l’un des paris que j’aime le plus pour ce premier match est le victoire de l’Espagne au repos et à la fin ils nous paient [1.80] par euro misé.