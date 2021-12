‘Partisan Pious Snark’: les critiques déchargent sur Chris Cuomo après sa suspension par CNN

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Le présentateur de CNN, Chris Cuomo, a été suspendu indéfiniment mardi par le réseau après que des documents eurent révélé qu’il avait aidé son frère Andrew Cuomo, qui occupait le poste de gouverneur de New York à l’époque, alors qu’il faisait face à une multitude d’accusations de harcèlement sexuel qui ont conduit à la décision du gouverneur. démission.

Des milliers de pages de preuves publiées lundi par le procureur général de New York, Letitia James, ont révélé que Chris Cuomo avait été impliqué dans des discussions avec le gouvernement de l’époque. Le personnel de Cuomo pour l’aider à faire face aux accusations portées contre lui.

Dans un communiqué, CNN a déclaré :

Le bureau du procureur général de New York a publié lundi des transcriptions et des expositions qui jettent un nouvel éclairage sur l’implication de Chris Cuomo dans la défense de son frère. Les documents, dont nous n’avions pas connaissance avant leur diffusion publique, soulèvent de sérieuses questions. Lorsque Chris nous a admis qu’il avait offert des conseils au personnel de son frère, il a enfreint nos règles et nous l’avons reconnu publiquement. Mais nous avons également apprécié la position unique dans laquelle il se trouvait et compris son besoin de faire passer la famille en premier et le travail en second. Cependant, ces documents indiquent une plus grande implication dans les efforts de son frère que nous ne le pensions auparavant. En conséquence, nous avons suspendu Chris indéfiniment, en attendant une évaluation plus approfondie.

Il n’a pas fallu longtemps aux critiques pour fustiger Chris Cuomo pour avoir aidé son frère dans les coulisses avec des conseils sur la façon de gérer les allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur.

La situation est si mauvaise que plusieurs journalistes de gauche ont sonné Cuomo, se demandant pourquoi il est toujours employé.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des réponses aux nouvelles, via The Daily Wire :

David Harsanyi, National Review : « Chris Cuomo a aidé son frère à dissimuler son rôle dans la mort de milliers de personnes âgées de New York. Et personne à CNN n’a eu de problème avec ça.

Jesse Kelly, commentateur politique : « RAPPEL : Andrew Cuomo (et maintenant Chris Cuomo) n’est tombé en panne que parce que les DÉMOCRATES ont décidé de les abattre. Ils nettoyaient le manoir du gouverneur pour d’autres démocrates de New York. Le GOP n’aurait jamais assez de colonne vertébrale pour éliminer un adversaire comme ça. Il a poursuivi: « De plus, le plus grand perdant de la suspension Cuomo est Don Lemon. Il est tellement sans talent que Cuomo a dû rester et faire le bloc A de son émission avec lui tous les soirs. C’est le bloc le plus important à la télévision. Le pauvre Lemon avait besoin de papa pour lui tenir la main. Maintenant, il est seul.

Jean Cardillo, commentateur politique : « Fredo s’est finalement fait abattre. »

Grant Addison, The Washington Examiner : « Faites ensuite ce hack Stelter qui transporte de l’eau et qui transporte de l’eau. »

Isaac Chotiner, The New Yorker : « Même si vous pensez que son comportement personnel était mauvais, vous devez admettre que perdre Cuomo est un coup dur pour le journalisme dont il faudra au moins cinq secondes pour se remettre. »

Joe Concha, The Hill : « Chris Cuomo suspendu indéfiniment. Difficile de voir comment le présentateur de 21 heures revient étant donné les preuves accablantes de malversations journalistiques. Et si je demande qui sera le remplaçant à 21h, j’ai mon argent sur Acosta. Il est exactement ce que CNN est devenu en termes de snark pieux partisan. »

Caleb Hull, stratège politique : « N’oubliez jamais que Chris Cuomo a quitté sa maison alors qu’il savait qu’il avait le COVID-19 et s’est battu avec un cycliste. Puis il a fait un spectacle quand il est « sorti de quarantaine » après deux semaines comme s’il n’était jamais parti. CNN ne l’a jamais licencié pour ça.

Salle Logan, The Daily Caller : « Cuomo suspension, ce sont des petites patates. appelez-moi quand Joy Reid et les mille autres hommes de main des médias pires que Cuomo sont au chômage.

Kim Bellware, The Washington Post : « Ce truc de Cuomo est tellement sauvage pour ceux d’entre nous qui savent que nous pourrions littéralement être renvoyés pour un tweet à la sauce douce. »

Steve Krakauer, commentateur politique : « Tout en annonçant la suspension indéfinie de Chris Cuomo, Anderson Cooper était assis à côté de … Jeffrey Toobin, qui est revenu en juin d’une suspension indéfinie.

Josh Dawsey, The Washington Post : « Les retombées du scandale Cuomo ont été importantes : Chris Cuomo suspendu à CNN. Alphonso David a été évincé de la tête de la campagne des droits de l’homme. Tina Tchen a quitté le poste de PDG de Time’s Up, après que Robbie Kaplan a quitté le conseil d’administration. Deux autres conseillers de longue date de Cuomo au cabinet Kivvit. Et plus encore… » Il a ajouté : « Comme une personne de longue date de Cuomo m’a dit hier soir : « C’était un endroit tellement sombre et cynique. Je ne m’en suis pas vraiment rendu compte jusqu’à ce que je parte.

