Partout au pays, les républicains se battent pour mettre les enfants en danger .

Voici quelques faits simples :

1. Le port d’un masque jetable bon marché peut aider à protéger les enfants, les enseignants et le personnel scolaire contre l’infection par une maladie débilitante et potentiellement mortelle. Cependant, cet effet n’est plus efficace que si le port d’un masque est presque universel. Créer une situation dans laquelle certaines personnes sont masquées et d’autres sont autorisées à ne pas porter de masque n’entraîne pas seulement une diminution mineure de l’efficacité du masque, cela représente une perte majeure de l’effet protecteur.

2. Le port d’un masque n’a pas d’effet néfaste. Ils peuvent être portés même pendant l’exercice. Ils peuvent certainement sembler inconfortables ou inconnus, mais ils n’inhibent pas vraiment la capacité d’obtenir l’oxygène nécessaire ou d’expulser le dioxyde de carbone.

3. Les travailleurs de nombreuses industries différentes portent des masques depuis des années, lors de quarts de travail prolongés et de travaux pénibles. Les gens, y compris les enfants, dans de nombreuses cultures portent régulièrement des masques dans les espaces publics. Il n’y a aucune preuve que les masques causent des dommages importants, et de nombreuses preuves que les masques peuvent protéger les gens contre les maladies et les dangers environnementaux.

4. Partout aux États-Unis, les républicains tentent d’empêcher les écoles et les lieux de travail d’utiliser efficacement des masques pour protéger les enfants et les adultes. Dans cet effort, ils menacent de retenir les salaires et d’infliger des amendes, ainsi que de niveler les menaces personnelles et physiques contre ceux qui tentent de créer des environnements sûrs pour les enfants et les travailleurs.

Voici deux autres faits :

5. Les administrateurs scolaires, les membres du conseil d’administration et les enseignants qui mettent leur emploi en danger en défiant les ordres immoraux et en faisant face à une perte de salaire et à des amendes tout en résistant aux attaques personnelles et aux menaces de violence physique, représentent le meilleur de l’Amérique et méritent d’être honorés. Ils prennent personnellement de grands risques pour protéger les enfants des personnes déterminées à leur faire du mal à des fins politiques.

6. Il existe de vrais héros. Il y a de vrais méchants. Je pense que nous savons tous qui est quoi.

Rien que vendredi, 2 106 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés chez des écoliers du Tennessee. Cela s’est produit à la fin d’une semaine qui avait vu des écoles fermées après que le nombre d’élèves et de personnel infectés soit devenu si élevé qu’il n’était plus possible d’organiser des cours. Le même jour, la législature de l’État dominée par les républicains a clairement indiqué qu’elle n’autoriserait pas les écoles à défier l’interdiction des mandats de masque mis en œuvre par le gouverneur Bill Lee. En fait, Lee et d’autres républicains ont menacé de convoquer une session législative spéciale dans le seul but de punir les districts scolaires. Comme le rapporte le Nashville Tennessean, les responsables des écoles publiques du comté de Shelby et de Metro Nashville ont continué de maintenir une exigence de masque, malgré l’ordre de Lee. Le président de l’assemblée de l’État a insisté sur le fait que les républicains “ne peuvent pas et ne permettront pas que les ordres légitimes soient défiés”. Pendant ce temps, Lee a encouragé les parents des districts à «faire entendre leur voix» comme ceux du comté de Williamson, qui ont menacé la vie d’experts de la santé pour avoir osé fournir au conseil scolaire des informations précises sur l’efficacité des masques.

“La police est de notre côté”, a insisté l’une des personnes menaçant les intervenants. « Nous savons qui vous êtes. Nous savons qui vous êtes. Vous pouvez partir librement, mais nous vous trouverons.

La Floride continue de dominer le pays dans les nouveaux cas de COVID-19 avec plus de 20 000 nouveaux cas chaque jour. Samedi, la Florida Education Association a rapporté que 66 790 enfants de Floride de moins de 16 ans ont désormais été testés positifs pour COVID-19 rien qu’en août, soit une moyenne de plus de 3 100 enfants par jour. Depuis cette semaine, 17 écoles de Floride ont été contraintes de fermer en raison d’épidémies de COVID qui ont touché un grand nombre d’élèves et de personnel. Au cours des premières semaines de cette année scolaire, 19 enseignants et 5 élèves sont décédés du COVID-19. Les étudiants de Floride ne reçoivent pas d’éducation ; ils sont forcés d’être en première ligne d’une bataille dans laquelle le gouverneur Ron DeSantis cherche à prouver qu’il est suffisamment extrême pour obtenir la nomination républicaine en 2024. Vendredi, 60 districts scolaires défiaient l’interdiction de DeSantis sur les masques. Comme le rapporte NPR, la réponse de la Floride a été de donner à ces districts 48 heures pour obéir, sous peine d’être confrontés à un financement des commissions scolaires et de l’administration. Cette commande est intervenue alors que la Floride dépassait 3 millions de cas de COVID-19 et que le pic de cas liés à la variante delta se poursuit.

Lundi, . a rapporté que le nombre de cas pédiatriques de COVID-19 aux États-Unis a atteint un niveau record avec plus de 1 900 enfants hospitalisés – la grande majorité d’entre eux dans les États du sud. Ces enfants représentent toujours moins de 3% du total des hospitalisations, ce nombre n’a cessé d’augmenter. Et tandis que l’onde delta reste une “pandémie des non vaccinés” avec le CDC rapportant cette semaine que 92% des personnes hospitalisées au cours du mois dernier ne sont pas vaccinées, les enfants sont la seule partie de ces 92% qui n’avaient pas le choix. Aucun vaccin n’est actuellement disponible pour les enfants de moins de 12 ans. (Remarque : cela pourrait changer quelque peu cette semaine si la FDA approuve pleinement le vaccin de Pfizer comme prévu. À moins qu’il n’y ait un libellé spécial dans cette approbation, les médecins devraient être en mesure de donner « injections aux enfants. Cependant, il ne faut pas s’attendre à ce que cela soit un phénomène répandu.)

État après État, les républicains sont dans la position étonnante de non seulement s’opposer à la sécurité des enfants, mais aussi d’adopter des lois et des décrets qui n’ont d’autre résultat possible que de mettre la vie et la santé des enfants en danger. Peser de l’autre côté de la balance, c’est… quoi ? Un petit inconvénient ? Un inconvénient qui n’affecte même pas les personnes qui adoptent les lois et les ordonnances ? Ce n’est pas la liberté. Ce ne sont pas des droits. C’est juste le mal.

Cette semaine, le secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona a envoyé des lettres aux gouverneurs du Tennessee et de la Floride, ainsi qu’aux gouverneurs de l’Arizona, de l’Iowa, de l’Oklahoma, de la Caroline du Sud, du Texas et de l’Utah, les informant que le gouvernement fédéral avait l’intention de lutter contre l’interdiction des masques dans les écoles. On ne sait pas si l’un de ces gouverneurs profitera de l’occasion pour se retirer et penser d’abord aux enfants, ou s’il réagira en saisissant l’occasion de prouver davantage sa crédibilité dans la rue avec la violence, le droit anti-enfant. Mais je pense que nous savons où ils vont descendre.

