Partout, les fans pleurent la mort des acteurs à 94 ans

Les légendes ne meurent jamais. Ils vivent pour toujours à travers les marques qu’ils ont laissées sur le monde.

Personne n’oubliera jamais le nom de Sidney Poitier. L’acteur est décédé jeudi à 94 ans. Eyewitness News Bahamas a confirmé son décès vendredi matin.

Poitier laisse derrière lui un héritage qui restera à jamais intact à Hollywood. Il a été le premier homme noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur après sa performance dans Lillies of the Field de 1963. Il est bien connu de la plupart pour ses rôles de Walter Lee Yougner dans Raisin in the Sun de 1961 et de Virgil Tibbs de Dans la chaleur de la nuit.

Poitier était une affaire absolument massive et historique. Il était un pionnier. Il y avait une pièce de Broadway sur sa carrière d’acteur et de visionnaire à venir – c’est à quel point il était grand.

Mais ce que les gens aimaient le plus chez lui, ce n’était pas seulement l’impact qu’il laissait avec son travail à l’écran. C’était aussi à propos de ce qu’il en avait enduré.

Poitier était limité dans les rôles qu’il pouvait assumer en raison des studios de cinéma à prédominance blanche avec lesquels il devait travailler, selon CNN. Ses films ont également eu du mal à être distribués dans le sud de Jim Crow.

« Les films de Poitier avaient du mal à être distribués dans le Sud et son choix de rôles se limitait à ce que les studios dirigés par les Blancs produiraient. Les tabous raciaux, par exemple, l’ont exclu de la plupart des parties romantiques.

Poitier a cependant changé de paradigme. Il a joué des rôles comme des médecins, des détectives et des enseignants. Il n’était pas seulement le serviteur de quelqu’un à l’écran. Il a brisé ce moule et, sans lui, nous n’avons pas l’excellence noire qui existe à Hollywood aujourd’hui.

Les gens ont pris le temps d’exprimer leur gratitude pour son impact tout en pleurant la mort de la légende vendredi.

Et, enfin, cette histoire sur Jamie Foxx rencontrant Poitier et découvrant ce que signifie l’héritage touchera absolument votre cœur.

Quelle histoire incroyable sur un homme absolument incroyable. Le monde est pire sans Poitier, mais il l’a rendu tellement meilleur grâce à son temps avec nous. Nous devrions tous être reconnaissants pour cela.