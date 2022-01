Party de recherche : pourquoi vous devriez avoir peur du personnage culte de Dory

Et, non, Dory ne joue pas seulement un rôle, comme l’a noté Shawkwat, « elle croit vraiment qu’elle a vu la vérité, et je pense que la condamnation d’une personne peut aller très loin ».

Exprimant un sentiment similaire, Reynolds a souligné que, cette fois-ci, Dory « finit par avoir du pouvoir dans l’oreille des gens d’une manière qu’elle n’a pas ».

Quant à Hagner ? « Je pense que c’est le plus terrifiant après avoir regardé The Vow et ce genre de trucs », a-t-elle relayé, « du genre de personne qui est du genre » Je suis ici pour faire le bien. » Et puis, il y a une intention malveillante ou quoi que ce soit. »

Pour ceux qui ne connaissent pas The Vow, la véritable série documentaire sur le crime examine de plus près Keith raniere– Qui a été reconnu coupable en 2019 de racket, complot de racket, complot de fraude électronique, complot de travail forcé, trafic sexuel, complot de trafic sexuel et tentative de trafic sexuel – son entreprise d’entraide, NXIVM, et les troubles auxquels ceux qui ont rejoint l’entreprise ont été confrontés.