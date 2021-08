Parvati Shallow Files pour le divorce de la survivante de John Fincher

in

Vainqueur survivant Parvati peu profond as-tu voté John Fincher au large de l’île.

La compétitrice préférée des fans a demandé le divorce d’avec son mari le 24 août à Los Angeles, les dossiers judiciaires obtenus par E! Les nouvelles indiquent.

Parvati et John, un autre ancien de Survivor, se sont mariés en 2017 et partagent une fille de 3 ans nommée Âme. Selon les documents obtenus par The Blast, qui a été le premier à rapporter la nouvelle, Parvati a cité des différences irréconciliables comme raison de leur séparation.

Alors que leur petite fille reste un point central des présences respectives de Parvati et de John sur les réseaux sociaux, des mois se sont écoulés depuis que l’un ou l’autre a publié l’un sur l’autre.

En septembre dernier, à l’occasion du 38e anniversaire de la personnalité de la télé-réalité, John a écrit sur Instagram : “Joyeux anniversaire @pshallow !! De Rome à LA, d’une Vespa à une camionnette Mercedes, vous vous lancez toujours dans des aventures avec moi. Je suis fier d’être votre homme. Passons une belle année ensemble. ”

Parvati et John n’ont pas encore évoqué leur divorce publiquement. ET! Les nouvelles ont été sollicitées pour commentaires.