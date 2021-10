Pas à pas pour télécharger des vidéos sur mon PC

WhatsApp Web : étape par étape pour télécharger des vidéos sur mon PC | Pixabay

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre étape par étape comment télécharger vidéos de WhatsApp Web à mon PC d’une manière extrêmement simple, donc si vous ne savez toujours pas comment le faire, continuez à lire pour que vous le sachiez.

Ce jour, vous apprendrez comment Télécharger Vidéos Web WhatsApp à partir de votre PC même si vous l’avez déjà fait sur votre appareil mobile.

La vérité est que WhatsApp Web est de plus en plus adapté à un usage général, car de nouveaux outils sont constamment ajoutés à la plate-forme qui permettent aux utilisateurs d’effectuer beaucoup plus d’activités sans avoir besoin d’un appareil mobile, l’un d’eux étant de savoir comment télécharger des vidéos WhatsApp Web.

Vous avez probablement déjà reçu document d’un de vos contacts, et bien qu’il soit enregistré automatiquement sur votre téléphone portable, la plupart du temps vous avez besoin de ce fichier lorsque vous utilisez un ordinateur, mais vous pouvez aussi le télécharger facilement depuis votre PC.

Il convient de noter que pour pouvoir le faire, vous n’avez pas besoin de fermer WhatsApp Web depuis votre téléphone portable, car vous pouvez télécharger le fichier autant de fois que vous le souhaitez d’un simple clic, bien que s’il s’agit d’une vidéo, vous devez voir d’abord pour activer l’option de téléchargement.

L’un des problèmes pour lesquels vous ne pouvez pas télécharger de vidéos à partir de WhatsApp Web peut être dû à la connexion Internet que vous utilisez, nous vous recommandons donc de vérifier votre Wifi, puis de recharger la page principale de WhatsApp Web et d’essayer de télécharger à nouveau les fichiers.

De plus, vous devez également vous assurer que la date et l’heure de votre équipement sont correctes, car parfois changer cette configuration peut interférer avec les téléchargements car cela peut être interprété comme si vous étiez dans une autre zone et cela retarderait ou empêcherait le téléchargement.

Pour télécharger les fichiers PDF depuis votre ordinateur, vous pouvez accéder au dossier de téléchargements sur votre PC si vous utilisez le navigateur Chrome, où vous aurez une liste complète des documents, photos et vidéos que vous téléchargez à partir de vos contacts.

Il convient de mentionner que les mises à jour constantes de l’application ont permis d’effectuer ces activités, car auparavant, on ne savait même pas comment partager les statuts sur WhatsApp Web, cependant, actuellement, cela peut être fait sans problème, et vos fichiers téléchargés peuvent être obtenu facilement, simple et rapide.

Si vous avez un fichier en attente ou dont vous avez besoin, le moyen le plus rapide est de rechercher le nom dudit document ou de la vidéo dans la conversation où vous l’avez envoyé ou reçu, qui apparaîtra avec une icône de téléchargement, que vous pourrez obtenir plus tard dans le dossier que nous avons mentionné plus tôt.

Une fois que vous savez comment télécharger des vidéos sur WhatsApp Web, sachez que le temps de téléchargement varie en fonction de la taille du fichier.

Cependant, il est garanti que vous pourrez terminer le téléchargement avec succès, même si vous utilisez WhatsApp Web sur iPad, ou un autre appareil qui n’est pas un téléphone portable, bien que la destination de téléchargement change un peu.